Іран знову перекрив Ормузьку протоку та оголосив про нові правила для проходу суден Сьогодні 18:10 — Світ

Судна, які проходитимуть через Ормузьку протоку, повинні мати обов’язковий страховий поліс

Іран оголосив про посилення контролю над Ормузькою протокою, заявивши, що судна не зможуть проходити через неї без відповідного дозволу. Також країна не виключає запровадження в майбутньому додаткових платежів у вигляді страхових зборів.

Про це повідомляє Вloomberg з посиланням на документ, оприлюднений Управлінням Ормузької протоки та Перської затоки (PGSA).

Обов’язкове страхування

Згідно з документом, усі судна, які проходитимуть через Ормузьку протоку, повинні мати обов’язковий страховий поліс. Наразі страхування надається безкоштовно, однак у майбутньому можуть бути запроваджені відповідні збори.

Також Іран заявив, що судна мають використовувати визначений маршрут уздовж його узбережжя, тоді як альтернативні маршрути вважаються забороненими.

Нафтовий ринок стежить за ситуацією

Після підписання цього тижня тимчасової мирної угоди між США та Іраном через Ормузьку протоку пройшли значні обсяги нафти. Однак уже до п’ятниці інтенсивність судноплавства помітно знизилася.

Додаткову невизначеність створило повідомлення ВМС Пакистану про виявлення морської міни поблизу узбережжя Оману.

Учасники ринку все ще занепокоєні перспективою запровадження Іраном плати за прохід через протоку. В оприлюдненому меморандумі про взаєморозуміння між США та Іраном зазначено лише, що транзит залишатиметься безкоштовним протягом 60 днів дії домовленостей.

Союзники США виступають проти будь-яких платежів

За інформацією джерел, союзники США, зокрема Велика Британія, закликають адміністрацію президента Дональда Трампа не погоджуватися на запровадження Іраном будь-яких платежів за прохід через Ормузьку протоку.

Представники галузі наголошують, що такі збори можуть суперечити нормам міжнародного морського права та створити прецедент для інших стратегічно важливих водних шляхів.

Суднам пропонують отримувати спеціальні дозволи

У документі PGSA зазначається, що судна повинні подавати заявки для отримання дозволу на прохід через протоку. Також було опубліковано карту маршрутів, які Іран вважає безпечними.

Напередодні західні військово-морські сили оприлюднили координати рекомендованого маршруту для проходження Ормузької протоки та повідомили про можливість отримання актуальних карт із відомими місцями розташування морських мін.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що президент США Дональд Трамп офіційно підтвердив, що підписав меморандум про взаєморозуміння з Іраном.

Також ми розповідали , що рамкова угода між США та Іраном передбачає створення приватного інвестиційного фонду на $300 млрд. Погоджено вже більше половини цієї суми.

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