Іран запустив виробництво нового седана — Finance.ua

Іран запустив виробництво нового седана Сьогодні 03:27 — Фондовий ринок

Іранська компанія Iran Khodro розпочала виробництво двох нових версій седана Tara. Як стало відомо, вони отримали позначення V3 та V4.

Зважаючи на все, нові комплектації не замінять собою старі, а випускатимуться паралельно. Версія V3 отримала нову задню оптику, антену у вигляді плавця та люк у даху. IKCO Tara V4, окрім цього, тепер має змінену центральну консоль, інші клавіші склопідйомників та спеціальну нішу під смартфон.

Крім того, у V4 переглянуто конструкцію сидінь, а також збільшено список оснащення, в який входить сенсор Hands-free (дозволяє відкривати багажник без рук), підігрів передніх сидінь, підсвічування сонцезахисного козирка водія і підсвічування під передніми дверима.

Технічна частина не змінилася. Обидві комплектації так само оснащуються атмосферним 1,6-літровим двигуном IKCO TU5P (допрацьований PSA TU5) потужністю 115 к.с. і 144 Нм крутного моменту. Трансмісій дві: п’ятиступінчаста «механіка» та шестиступінчаста АКПП.

У майбутньому іранці обіцяють оснастити Tara 160-сильним турбодвигуном IKCO EFP власного виробництва та шестиступінчастою МКПП.

До речі, якщо вам потрібна Зелена картка і ще роздумуєте, де це зробити, то на Finance.ua ми можемо оформити її за кілька хвилин.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.