Іран та росія анонсували спільне виробництво автомобілів — Finance.ua

Іран та росія анонсували спільне виробництво автомобілів Вчора 02:37 — Фондовий ринок

Іран має намір укласти з російською компанією АвтоВАЗ угоду про спільне виробництво автомобілів.

Про це заявив голова ради директорів Асоціації виробництва запчастин Ірану Наджафі Манеш.

За його словами, укладання такої угоди зараз цілком можливе.

«Іран і росія зараз перебувають у винятковому становищі, мабуть, ще ніколи в історії не було такого становища, коли ці дві країни настільки зблизилися одна з одною. Ми маємо скористатися можливістю, ми маємо скласти довгостроковий план, щоб ця співпраця тривала й надалі вже за інших обставин», — заявив чиновник.

Раніше стало відомо, що іранська компанія Iran Khodro планує розпочати продаж своїх автомобілів у рф на початку 2023 року. Першою моделлю іранців у росії має стати седан Tara. Машина побудована на платформі Peugeot 301 і отримала 1,6-літровий атмосферний мотор потужністю 113 кінських сил. Агрегат працює разом із шестиступінчастою автоматичною коробкою передач

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