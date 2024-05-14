Іран та Індія уклали 10-річну портову угоду — Finance.ua
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Іран та Індія уклали 10-річну портову угоду

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Іран та Індія підписали десятирічну угоду про оснащення стратегічно важливого іранського порту Чабахар. Про це повідомляє Reuters.
Індія сподівається розширити торговельну співпрацю з Центральною та Західною Азією, і завдяки угоді з Іраном вони тепер мають можливість використовувати порт на узбережжі Індійського океану, приблизно в 100 кілометрах на захід від кордону Ірану з Пакистаном.
Відповідно до угоди, влада Індії має інвестувати близько 120 мільйонів доларів США у «стратегічне обладнання» та «транспортну інфраструктуру» порту.
Заступник речника Державного департаменту США Ведант Патель, відповідаючи на питання про угоду, сказав журналістам, що санкції США щодо Ірану залишаються в силі, і попередив, що Вашингтон продовжуватиме їх дотримуватись.
За матеріалами:
УНН
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