Іран та Індія уклали 10-річну портову угоду — Finance.ua

Іран та Індія уклали 10-річну портову угоду Сьогодні 14:33

Іран та Індія підписали десятирічну угоду про оснащення стратегічно важливого іранського порту Чабахар. Про це повідомляє Reuters.

Індія сподівається розширити торговельну співпрацю з Центральною та Західною Азією, і завдяки угоді з Іраном вони тепер мають можливість використовувати порт на узбережжі Індійського океану, приблизно в 100 кілометрах на захід від кордону Ірану з Пакистаном.

Відповідно до угоди, влада Індії має інвестувати близько 120 мільйонів доларів США у «стратегічне обладнання» та «транспортну інфраструктуру» порту.

Заступник речника Державного департаменту США Ведант Патель, відповідаючи на питання про угоду, сказав журналістам, що санкції США щодо Ірану залишаються в силі, і попередив, що Вашингтон продовжуватиме їх дотримуватись.

УНН За матеріалами:

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