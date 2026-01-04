0 800 307 555
Іран пропонує іноземним урядам купувати зброю за криптовалюту

26
У Ірані запропонували продавати іноземним державам сучасні системи озброєння, включаючи балістичні ракети, безпілотники та військові кораблі, за криптовалюту. Таким чином, Тегеран намагається використовувати цифрові активи для обходу західних фінансових обмежень.
Про це повідомляє Financial Times.
Міністерство оборони Ірану заявило про готовність вести переговори про військові контракти, які дозволяють оплату в цифрових валютах, а також через бартерні угоди та іранські ріали, згідно з рекламними документами та умовами оплати.
Це є одним з перших відомих випадків, коли національна держава публічно заявила про свою готовність приймати криптовалюту в якості оплати за експорт стратегічного військового обладнання.
Цей крок зроблено на тлі все більшої кількості доказів того, що країни, які зазнають значних санкцій з боку США та Європи, використовують криптовалюту та інші альтернативні фінансові канали для підтримки торгівлі чутливими товарами, повідомляє FT.
За даними Стокгольмського інституту досліджень миру, у 2024 році Іран посів 18-те місце у світі за обсягом експорту зброї, поступившись Норвегії та Австралії.
Влада США раніше звинувачувала Іран у використанні цифрових активів для сприяння продажу нафти та переміщення сотень мільйонів доларів. У вересні Міністерство фінансів США наклало санкції на осіб, які, за даними відомства, були пов’язані з Корпусом вартових ісламської революції за управління «тіньовою банківською» мережею, яка використовувала криптовалюти для обробки платежів від імені Тегерана.
УНН
