Іран може подвоїти експорт нафти — Finance.ua
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Іран може подвоїти експорт нафти

Вчора 11:42Енергетика
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Іран може подвоїти експорт нафтиІран може подвоїти експорт нафти
Іран здатний подвоїти експорт нафти за наявності достатнього попиту, навіть попри те, що угода щодо ядерної програми країни, яка могла б відкрити шлях до зняття санкцій, залишається важкодоступною.
Про це повідомляє Bloomberg.
Іран «докладе максимум зусиль, щоб повернути свою частку ринку сирої нафти та повернути клієнтів», — сказав Мохсен Ходжастехмехр, керуючий директор Національної іранської нафтової компанії, журналістам у суботу, 14 травня.
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Хоча Іран не публікує дані про видобуток чи експорт нафти, за оцінками аналітиків, він продає до 1 млн барелів на день. Бюджетний план уряду прогнозує щоденний продаж у розмірі 1,4 млн барелів за рік до березня 2023 року.
Експорту іранської нафти було завдано удару після того, як колишній президент США Дональд Трамп відмовився від ядерної угоди з Іраном 2018 року, яка обмежила атомну діяльність країни в обмін на економічні пільги, зокрема критично важливий продаж нафти.
Перемовини цього тижня між Європейським Союзом та Іраном про спроби відродити угоду, за словами глави зовнішньополітичного відомства блоку, пройшли краще, ніж очікувалося.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Mind
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