Іран буде експортувати свої автомобілі до рф — Finance.ua
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Іран буде експортувати свої автомобілі до рф

Фондовий ринок
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Іран буде експортувати свої автомобілі до рф
Іран буде експортувати свої автомобілі до рф
Іран і росія підписали меморандум про взаєморозуміння в галузі експорту автомобілів на суму 300 млн доларів.
Про це повідомило іранське агентство Fars із посиланням на голову місцевої Асоціації виробників автозапчастин.
«росія стане ще одним покупцем автомашин, зібраних на території ісламської республіки. Наші країни вже підписали відповідний меморандум про взаєморозуміння на суму 300 млн доларів», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Іран приступив до збагачення урану до 60 відсотків на своєму підземному ядерному об’єкті Фордо.
Також Іран після інформації про постачання Тегераном москві військових безпілотників, які росіяни використовують у війні проти України, заявив про нібито проведення експертної зустрічі з українськими фахівцями для розслідування цього питання.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
ua.news
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