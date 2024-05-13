Ірак не погодиться на нове скорочення видобутку нафти країнами ОПЕК — Reuters — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Ірак не погодиться на нове скорочення видобутку нафти країнами ОПЕК — Reuters

Енергетика
28
Міністр нафти Іраку заявив, що Ірак здійснив достатньо добровільних скорочень видобутку нафти й не погодиться на будь-які додаткові скорочення, прийняті ОПЕК+ на наступній зустрічі.
Про це повідомляє агентство Reuters.
Джерела повідомили, що ОПЕК+, до якої входять Організація країн-експортерів нафти, росія та інші виробники, що не входять в ОПЕК, може продовжити деякі добровільні скорочення видобутку, якщо попит не відновиться.
Відповідаючи на запитання журналіста, чи погодиться Ірак продовжити добровільне скорочення видобутку на зустрічі ОПЕК+, міністр сказав, що Ірак достатньо скоротив видобуток і не погодиться на жодне нове скорочення.
Ірак неодноразово заявляв, що прихильний добровільному скороченню видобутку, спочатку оголошеному ОПЕК+ у 2023 році, але перевищив свою квоту на видобуток на 602 000 барелів на добу за перші три місяці 2024 року.
Група заявила, що Багдад погодився компенсувати це додатковим скороченням видобутку протягом решти року.
За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.