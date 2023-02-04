iPhone може втратити статус основного продукту Apple — Bloomberg — Finance.ua
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iPhone може втратити статус основного продукту Apple — Bloomberg

Фондовий ринок
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Про те, що корпорація Apple займається розробкою AR-гарнітури, відомо давно. Керівництво «яблучного» гіганта вважає, що новий пристрій може стати основним продуктом лінійки Apple. На даний момент таким є iPhone.
За даними Bloomberg, в Apple розраховують, що користувачі носитимуть із собою AR-гарнітуру протягом усього дня. Її можна використовувати для роботи на MacBook. Висока ймовірність того, що мати при собі iPhone не буде потрібно. Нові пристрої легко замінять лептоп і смартфон.
Джерела агентства стверджують, що новинка просуватиметься на ринку під брендом Reality Pro. Apple реалізувала в AR-гарнітурі величезну кількість нових технологій. Зокрема, передбачаються гнучкий OLED-екран, який показуватиме очі користувача на передній панелі, та подвійні 4K-дисплеї. Точні строки появи AR-пристрою на ринку купертинської корпорації не розкриваються.
За матеріалами:
prostomob
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