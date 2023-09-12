iPhone Mini знімуть з виробництва: iPhone 15 SE залишиться єдиним компактним смартфоном Apple — Finance.ua

iPhone Mini знімуть з виробництва: iPhone 15 SE залишиться єдиним компактним смартфоном Apple Сьогодні 03:38 — Технології&Авто

iPhone Mini знімуть з виробництва: iPhone 15 SE залишиться єдиним компактним смартфоном Apple

Майбутнє улюбленої багатьма лінійки iPhone mini від Apple висить на волосині, оскільки технологічний гігант готується до ґрунтовних змін, які оголосять на заході «Wonderlust» у вівторок, 12 вересня.

Про це пише MacRumors

Згідно з повідомленнями, після майже трьох років виробництва 5,4-дюймовий iPhone 13 mini може бути знятий з виробництва повністю.

Ентузіасти Apple вперше побачили компактний пристрій у 2020 році, коли вийшов iPhone 12 mini, а рік потому — iPhone 13 mini. Однак останні події свідчать про те, що доля цієї моделі вже визначена. Марк Гурман з Bloomberg зазначив, що запаси iPhone 13 mini зменшуються, причому для деяких моделей в американському інтернет-магазині Apple вказано, що доставка може тривати 2−3 тижні, а для інших — 6−8 тижнів.

Дефіцит iPhone 13 mini підживлює припущення, що Apple почне поступово знімати цю модель з виробництва під час презентації нової лінійки на майбутньому заході. Apple вирішила не випускати iPhone 14 mini минулого року, але продовжувала пропонувати iPhone 13 mini як доступний варіант за ціною від 599 доларів у США.

Потенційним покупцям, зацікавленим в iPhone 13 mini, можливо, доведеться діяти швидко, оскільки захід у вівторок може ознаменувати кінець його доступності.

Які iPhone покаже Apple у вівторок

Очікується, що нова лінійка iPhone включатиме:

6,1-дюймовий iPhone 15;

6,7-дюймовий iPhone 15 Plus;

6,1-дюймовий iPhone 15 Pro;

6,7-дюймовий iPhone 15 Pro Max;

4,7-дюймовий iPhone SE.

Цей зсув у бік більших телефонів свідчить про те, що Apple задовольняє споживчі уподобання щодо більших екранів.

Хоча спочатку існував оптимізм щодо меншого iPhone mini, дані про продажі свідчать про протилежне. Дослідницька компанія CIRP повідомила у квітні 2022 року, що iPhone 13 mini склав лише 3% від загального обсягу продажів iPhone 13 у США протягом першого кварталу того ж року.

Для тих, хто шукає компактний варіант iPhone, iPhone SE початкового рівня може бути єдиною альтернативою в найближчому майбутньому. Однак, за чутками, навіть iPhone SE зазнає змін, і в найближчі роки може отримати більший 6,1-дюймовий дисплей. Схоже, що Apple узгоджує свої пропозиції з переважаючим споживчим трендом на користь більших екранів смартфонів.

Поки Apple готується представити свої останні інновації, доля iPhone 13 mini залишається невизначеною, що змушує шанувальників менших телефонів задумуватися, чи не добігає кінця ера компактних iPhone.

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