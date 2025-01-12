iPhone автоматично аналізує фото користувачів: функція iOS 18 викликала занепокоєння щодо приватності — Finance.ua

iPhone автоматично аналізує фото користувачів: функція iOS 18 викликала занепокоєння щодо приватності Сьогодні 03:28 — Технології&Авто

iPhone автоматично аналізує фото користувачів: функція iOS 18 викликала занепокоєння щодо приватності

В iOS 18 з’явився новий функціонал «Розширений візуальний пошук» («Enhanced Visual Search») у додатку «Фотографії», який автоматично передає дані про зображення на сервери Apple.

Про це пише The Verge.

Ця функція дозволяє визначати орієнтири або шукати їх у бібліотеці фотографій і є ввімкненою за замовчуванням.

Скриншот: Telegram / Meta.ua

Однак її існування майже не згадувалося під час презентації нової операційної системи.

Як працює функція

Функція працює на основі машинного навчання, схожого на «Візуальний пошук».

Користувач може знайти функцію, провівши пальцем угору по фото, де зображено будівля або орієнтир, і надалі обрати «Шукати орієнтир».

Телефон надсилає частини зображень (так звані векторні вставки) разом із кількома «фальшивими запитами» до Apple. У відповідь компанія надсилає пакет даних, з якого телефон вибирає відповідний збіг.

У налаштуваннях функції зазначено, що вона «конфіденційно зіставляє місця на фотографіях», але детального пояснення, як саме це відбувається, — Apple не надала. Компанія поки що не прокоментувала ситуацію.

За словами розробника Джеффа Джонсона, навіть якщо компанія декларує конфіденційність даних, передача будь-якої інформації на сторонні сервери знижує рівень приватності.

Він також нагадав про попередні обіцянки Apple, зроблені на CES 2019, зокрема слоган «Що відбувається на вашому iPhone, залишається на вашому iPhone».

Користувачі, які хочуть вимкнути функцію, можуть знайти її в iOS/iPadOS у розділі «Налаштування» > «Програми» > «Фотографії» або на Mac під заголовком «Пошук» у розділі «Фотографії» > «Налаштування».

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