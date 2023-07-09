iPhone 15 Pro Max може стати найдорожчим в історії — Finance.ua

iPhone 15 Pro Max може стати найдорожчим в історії Сьогодні 23:23 — Фондовий ринок

iPhone 15 Pro Max може стати найдорожчим в історії

Згідно з джерелом, новими подробицями поділився відомий аналітик Джефф Пу, який має відношення до гонконгської інвестиційної компанії. У своєму новому звіті він стверджує, що Apple підвищить роздрібну ціну iPhone 15 Pro Max, при цьому решта моделей може залишитися з колишніми прайсами.

Зараз iPhone 14 Pro Max стартує з позначки 1099 доларів за базову версію. Пу впевнений, що iPhone 15 Pro Max буде коштувати дорожче за нинішній флагман, і причина тому — перископічний об'єктив, який сам по собі досить дорогий, і впроваджувати його складніше, ніж звичайну лінзу.

Якщо цей прогноз справдиться, то iPhone 15 Pro Max стане найдорожчим айфоном в історії Apple. При цьому інші компанії вже кілька років мають дорожчі флагмани — наприклад, Samsung.

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iLenta За матеріалами:

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