iPhone 15 може отримати одне з найбільших оновлень за роки — USB-C замість Lightning Вчора 22:18 — Технології&Авто

iPhone 15 може отримати одне з найбільших оновлень за роки — USB-C замість Lightning

Очікується, що 12 вересня компанія Apple проведе презентацію, на якій серед іншого представить нові моделі iPhone — iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro та iPhone 15 Pro Max. Усі моделі можуть отримати одне надважливе оновлення.

Як пише CNBC, схоже, що компанія нарешті піде на поступки та цьогоріч таки поставить розʼєм USB-C замість Lightning, який використовується у смартфонах компанії з 2012 року.

По суті, сьогодні iPhone та AirPods — це останні два популярні гаджети на ринку, яким потрібен не кабель USB-C, а інший — формату Lightning. Всі інші смартфони, ноутбуки, навушники та десятки інших гаджетів працюють саме з новим сучасним форматом. Як пише видання, тут мова не лише про зручність користувачів, але й певну стандартизацію: це спростить життя, бізнесу та навчальним закладам, у яких техніка Apple користується популярністю.

Сама компанія ніяк не коментує цю інформацію, але інформацію про USB-C підтверджує і Марк Гурман з Bloomberg, один з найбільших інсайдерів по темі Apple.

Очевидно, на таку зміну Apple йде не від гарного життя. В ЄС з 2024 року вводять USB-C як єдиний стандарт для смартфонів. На думку чиновників, це дозволить європейцям економити до 250 млн євро щорічно і зменшить вплив на екологію через відходи.

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