Стала відома дата переходу всіх смартфонів, зокрема айфонів, на зарядку USB-C — Finance.ua

Стала відома дата переходу всіх смартфонів, зокрема айфонів, на зарядку USB-C 12.12.2022, 00:18 — Технології&Авто

Стала відома дата переходу всіх смартфонів, зокрема айфонів, на зарядку USB-C

З 28 грудня 2024-го в країнах Європейського Союзу продаватимуть смартфони, включаючи майбутні айфони, виключно із зарядним портом USB-C.

Відповідний закон в ЄС схвалили ще цього літа.

Причому всі виробники будуть зобов’язані ставити USB-C не тільки в смартфони, але і в планшети, навушники, електронні книги та інші пристрої, пише The Verge.

Виняток робиться тільки для зовсім маленьких гаджетів, в які USB-C фізично неможливо розмістити, зокрема, смарт-годинники, трекери здоров’я та деяку спортивну техніку.

Очікується, що схожий стандарт буде введений і щодо ноутбуків, проте його прийняття може затягнутися до 2026 року. Те саме стосується стандартів швидкої зарядки.

Також закон дозволяє споживачам вибрати — купити телефон із зарядним адаптером або без нього. В ЄС переконані, що це допоможе скоротити кількість відходів і заощадити гроші споживачів.

Зауважимо, що більшість сучасних пристроїв, в тому числі мобільних телефонів, вже оснащено зарядними роз’ємами USB-C. Однак нові правила створять ряд незручностей для Apple, чиї гаджети використовують порт Lightning. Купертинівці вже підтвердили готовність слідувати законам ЄС, а тому всі майбутні айфони будуть виходити з роз’ємом USB-C. Трохи пізніше компанія також переведе на єдиний роз’єм навушники AirPods і аксесуари для Mac.

УНІАН За матеріалами:

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