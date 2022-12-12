Стала відома дата переходу всіх смартфонів, зокрема айфонів, на зарядку USB-C — Finance.ua
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Стала відома дата переходу всіх смартфонів, зокрема айфонів, на зарядку USB-C

Технології&Авто
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Стала відома дата переходу всіх смартфонів, зокрема айфонів, на зарядку USB-C
Стала відома дата переходу всіх смартфонів, зокрема айфонів, на зарядку USB-C
З 28 грудня 2024-го в країнах Європейського Союзу продаватимуть смартфони, включаючи майбутні айфони, виключно із зарядним портом USB-C.
Відповідний закон в ЄС схвалили ще цього літа.
Причому всі виробники будуть зобов’язані ставити USB-C не тільки в смартфони, але і в планшети, навушники, електронні книги та інші пристрої, пише The Verge.
Виняток робиться тільки для зовсім маленьких гаджетів, в які USB-C фізично неможливо розмістити, зокрема, смарт-годинники, трекери здоров’я та деяку спортивну техніку.
Очікується, що схожий стандарт буде введений і щодо ноутбуків, проте його прийняття може затягнутися до 2026 року. Те саме стосується стандартів швидкої зарядки.
Також закон дозволяє споживачам вибрати — купити телефон із зарядним адаптером або без нього. В ЄС переконані, що це допоможе скоротити кількість відходів і заощадити гроші споживачів.
Зауважимо, що більшість сучасних пристроїв, в тому числі мобільних телефонів, вже оснащено зарядними роз’ємами USB-C. Однак нові правила створять ряд незручностей для Apple, чиї гаджети використовують порт Lightning. Купертинівці вже підтвердили готовність слідувати законам ЄС, а тому всі майбутні айфони будуть виходити з роз’ємом USB-C. Трохи пізніше компанія також переведе на єдиний роз’єм навушники AirPods і аксесуари для Mac.
За матеріалами:
УНІАН
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