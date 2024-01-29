iOS 18 має стати найбільшим оновленням в історії Apple — Finance.ua

iOS 18 має стати найбільшим оновленням в історії Apple Сьогодні 23:46 — Технології&Авто

iOS 18 має стати найбільшим оновленням в історії Apple

Apple готується до значного оновлення iOS 18, яке має бути анонсоване на Всесвітній конференції розробників (WWDC) у червні. Очікується, що iOS 18, яку Bloomberg назвав потенційно «найбільшим оновленням в історії Apple», принесе в iPhone безліч нових функцій штучного інтелекту.

У листопаді Bloomberg повідомляв, що Apple прагне зробити iOS 18 найбільш «амбітним і переконливим» оновленням за останні роки. За словами Марка Гурмана з Bloomberg, ці плани залишаються незмінними. Крейг Федерігі, керівник відділу розробки програмного забезпечення Apple, заявляв співробітникам, що оновлення під кодовою назвою Crystal запровадить амбітні зміни у всій операційній системі.

Основні очікувані функції iOS 18 включають:

оновлену Siri, яка буде використовувати нову систему штучного інтелекту, що базується на технології великих мовних моделей;

інтеграцію ШІ в додаток «Повідомлення» для постановки запитань і автоматичного завершення речень;

нові функції штучного інтелекту в Apple Music для створення автоматично згенерованих плейлистів;

інтеграція генеративного ШІ в програми iWork, такі як Keynote і Pages.

Окрім цього, Apple планує додати функції генеративного ШІ в Xcode, щоб допомогти розробникам швидше писати нові застосунки.

Хоча конкретні деталі нових функцій все ще тримаються в таємниці, очевидно, що Apple планує вийти за рамки простого вдосконалення ШІ в iOS 18. Очікується, що оновлення принесе значні зміни в роботу з iPhone, що зробить майбутню конференцію WWDC в червні значною подією для ентузіастів і розробників Apple.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.