iOS 18 має стати найбільшим оновленням в історії Apple — Finance.ua
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iOS 18 має стати найбільшим оновленням в історії Apple

Технології&Авто
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iOS 18 має стати найбільшим оновленням в історії Apple
iOS 18 має стати найбільшим оновленням в історії Apple
Apple готується до значного оновлення iOS 18, яке має бути анонсоване на Всесвітній конференції розробників (WWDC) у червні. Очікується, що iOS 18, яку Bloomberg назвав потенційно «найбільшим оновленням в історії Apple», принесе в iPhone безліч нових функцій штучного інтелекту.
У листопаді Bloomberg повідомляв, що Apple прагне зробити iOS 18 найбільш «амбітним і переконливим» оновленням за останні роки. За словами Марка Гурмана з Bloomberg, ці плани залишаються незмінними. Крейг Федерігі, керівник відділу розробки програмного забезпечення Apple, заявляв співробітникам, що оновлення під кодовою назвою Crystal запровадить амбітні зміни у всій операційній системі.
Основні очікувані функції iOS 18 включають:
  • оновлену Siri, яка буде використовувати нову систему штучного інтелекту, що базується на технології великих мовних моделей;
  • інтеграцію ШІ в додаток «Повідомлення» для постановки запитань і автоматичного завершення речень;
  • нові функції штучного інтелекту в Apple Music для створення автоматично згенерованих плейлистів;
  • інтеграція генеративного ШІ в програми iWork, такі як Keynote і Pages.
Окрім цього, Apple планує додати функції генеративного ШІ в Xcode, щоб допомогти розробникам швидше писати нові застосунки.
Хоча конкретні деталі нових функцій все ще тримаються в таємниці, очевидно, що Apple планує вийти за рамки простого вдосконалення ШІ в iOS 18. Очікується, що оновлення принесе значні зміни в роботу з iPhone, що зробить майбутню конференцію WWDC в червні значною подією для ентузіастів і розробників Apple.
За матеріалами:
mezha.media
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