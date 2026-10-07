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Інженер назвав орієнтовну вартість відновлення столичних мостів

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У Києві безпілотник вдарив по Північному мосту
У Києві безпілотник вдарив по Північному мосту
Реконструкція середнього київського шляхопроводу може обійтися у 600−700 млн грн, тоді як будівництво великого мосту через Дніпро коштуватиме щонайменше 15 млрд грн. Тривалість робіт залежатиме від масштабу пошкоджень та складності конструкції.
Про це в інтерв’ю NV Бізнес розповів архітектор та інженерний експерт Олег Гречух.

Вартість ремонту залежить від характеру пошкоджень

За словами експерта, вартість відновлення залежить від характеру пошкоджень.
«Якщо ж пошкоджено саме покриття, на відновлення піде приблизно доба», — зазначив Гречух.
Однак у разі пошкодження критичних елементів конструкції строки та вартість робіт суттєво зростають. Особливо складним є відновлення вантових мостів, таких як Південний і Північний мости в Києві.
«Такі системи мають специфічні критичні вузли, що потребують тривалого обстеження, а їхній ремонт — це надзвичайно складне інженерне завдання», — заявив експерт.

Скільки може коштувати реконструкція шляхопроводу

За його оцінкою, реконструкція середнього київського шляхопроводу завдовжки до 100 метрів коштує приблизно 600−700 млн грн з урахуванням додаткових робіт. На це потрібно близько року-півтора.
Водночас будівництво великої річкової переправи коштує значно дорожче.

Новий міст через Дніпро коштуватиме мільярди

Новий міст через Десну в Чернігові, довжина якого становить приблизно третину мосту Патона, коштував близько 5−6 млрд грн.
«Якщо екстраполювати це на масштаби Дніпра, то для зведення нового об’єкта такого класу знадобиться щонайменше 15 млрд грн. Будівництво триватиме понад два роки», — розповів Гречух.
Тому в нинішніх умовах експерт вважає будівництво нового мосту з нуля нереалістичним. Більш практичний варіант — локальне відновлення пошкоджених ділянок.

Довідка Finance.ua:

  • 1 жовтня 2025 року російські війська завдали серії ударів безпілотниками по мостах у Києві. Спершу було атаковано Південний міст: там було пошкоджено опору, відбійник і захисне бетонне покриття метрополітену. 3 жовтня рф завдала серії ударів по Північному мосту, в якому утворився пролом.
За матеріалами:
НВ
Київ
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