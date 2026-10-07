Інженер назвав орієнтовну вартість відновлення столичних мостів

У Києві безпілотник вдарив по Північному мосту

Реконструкція середнього київського шляхопроводу може обійтися у 600−700 млн грн, тоді як будівництво великого мосту через Дніпро коштуватиме щонайменше 15 млрд грн. Тривалість робіт залежатиме від масштабу пошкоджень та складності конструкції.

Про це в інтерв’ю NV Бізнес розповів архітектор та інженерний експерт Олег Гречух.

Вартість ремонту залежить від характеру пошкоджень

За словами експерта, вартість відновлення залежить від характеру пошкоджень.

«Якщо ж пошкоджено саме покриття, на відновлення піде приблизно доба», — зазначив Гречух.

Однак у разі пошкодження критичних елементів конструкції строки та вартість робіт суттєво зростають. Особливо складним є відновлення вантових мостів, таких як Південний і Північний мости в Києві.

«Такі системи мають специфічні критичні вузли, що потребують тривалого обстеження, а їхній ремонт — це надзвичайно складне інженерне завдання», — заявив експерт.

Скільки може коштувати реконструкція шляхопроводу

За його оцінкою, реконструкція середнього київського шляхопроводу завдовжки до 100 метрів коштує приблизно 600−700 млн грн з урахуванням додаткових робіт. На це потрібно близько року-півтора.

Водночас будівництво великої річкової переправи коштує значно дорожче.

Новий міст через Дніпро коштуватиме мільярди

Новий міст через Десну в Чернігові, довжина якого становить приблизно третину мосту Патона, коштував близько 5−6 млрд грн.

«Якщо екстраполювати це на масштаби Дніпра, то для зведення нового об’єкта такого класу знадобиться щонайменше 15 млрд грн. Будівництво триватиме понад два роки», — розповів Гречух.

Тому в нинішніх умовах експерт вважає будівництво нового мосту з нуля нереалістичним. Більш практичний варіант — локальне відновлення пошкоджених ділянок.

Довідка Finance.ua: