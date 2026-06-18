Інвестиції в нерухомість Туреччини: що потрібно знати іноземцям Сьогодні 20:02 — Кримінал

Ціни на нерухомість у Туреччині продовжують зростати

Попри глобальну економічну нестабільність, інфляцію та коливання валютних курсів, Туреччина вже кілька років поспіль залишається одним із найпопулярніших напрямів для інвестицій у нерухомість серед іноземців.

Основним драйвером ринку є внутрішній попит, який підтримують значна чисельність населення та урбанізація. Водночас країна продовжує активно залучати іноземних покупців. Серед українських інвесторів популярним залишається житловий сегмент. Найбільший попит спостерігається на квартири в сучасних житлових комплексах із власною інфраструктурою, зокрема басейнами, фітнес-залами та охороною.

Нова податкова ініціатива

Додатковий інтерес інвесторів може викликати нова податкова ініціатива. Туреччина розглядає можливість 20-річного звільнення від оподаткування іноземних доходів для податкових резидентів.

Йдеться про доходи, отримані за межами країни, зокрема дивіденди, прибуток від бізнесу, інвестицій та приріст капіталу.

За даними профільних джерел, пакет уже був ухвалений парламентом, але має остаточно пройти формальне набуття чинності через підписання та публікацію в офіційному віснику.

Якщо ця норма запрацює у фінальному вигляді, Туреччина може стати для іноземних вкладників не тільки ринком нерухомості, а й більш привабливою фінансовою базою для довгострокового проживання та структурування активів.

Умови купівлі нерухомості для іноземців

Туреччина — одна з найбільш відкритих для іноземних покупців країн, тож, і умови тут максимально лояльні. Для придбання нерухомості необхідно:

отримати податковий номер;

відкрити рахунок у турецькому банку;

оформити право власності (TAPU);

провести офіційну оцінку об’єкта.

До супутніх витрат (окрім послуг перекладача. — Ред.), зазвичай, включають ще податок на переоформлення права власності, передбачені державою збори, страхування та юридичний супровід. Перелічені витрати, в середньому, становлять близько 5−8% від вартості об’єкта.

Серед найтиповіших помилок іноземних покупців — придбання нерухомості без незалежної юридичної перевірки, вибір району без урахування вимог щодо отримання посвідки на проживання, завищені очікування від орендного доходу, недооцінка додаткових витрат та орієнтація виключно на рекламну презентацію проєкту.

Детальніше про поточний стан ринку нерухомості Туреччини, про динаміку цін, попит з боку іноземних інвесторів та вплив економічних факторів — читайте в статті Finance.ua «Ринок нерухомості в Туреччині: чи варто інвестувати».

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