Інвестиції в криптостартапи перевищили $100 мільярдів за 10 років — Finance.ua

Інвестиції в криптостартапи перевищили $100 мільярдів за 10 років 18.06.2024, 01:23 — Технології&Авто

Інвестиції в криптостартапи перевищили $100 мільярдів за 10 років

Загальне фінансування криптоіндустрії сягнуло 101,35 млрд доларів США. Лише у травні 2014 року, через п’ять років після створення Bitcoin (і за рік до запуску Ethereum), загальна сума інвестицій у криптостартапи за місяць становила порівняно мізерні 17,14 мільйона доларів США.

Про це свідчать дані агрегатора DefiLlama.

Наразі, у травні 2024 року, інвестиції в галузь сягнули 280,25 мільйона доларів США за місяць, що значно більше, ніж десять років тому, але все ж таки поступається показнику попереднього місяця у 777,11 мільйона доларів США.

Пік інвестицій у криптостартапи припав на жовтень 2021 року, коли було залучено понад 7 мільярдів доларів США. Жоден інший місяць не наблизився до цього показника. Другим за величиною вважається лютий 2022 року з інвестиціями на суму 3,67 мільярда доларів США.

Дослідження станом на 2023 рік показують, що майже половина всіх інвестицій у криптовалюту надходить від інвесторів зі США. Решта розподіляється між низкою країн, при цьому Велика Британія (7,7%) та Сінгапур (5,7%) посідають друге та третє місця відповідно (станом на другий квартал 2023 року).

Як нещодавно повідомлялося, протягом кінця 2023 року та першої половини 2024 року відбулася низка гучних угод щодо фінансування.

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Обидві компанії, Together. AI та міжмережевий протокол Wormhole, залучили інвестиції на суму 225 мільйонів доларів США наприкінці 2023 року, тоді як відкрита хмарна служба зберігання даних Totter та Eigenlayer отримали 101 мільйон доларів США та 100 мільйонів доларів США відповідно.

Додаткові великі інвестиції включають 165 мільйонів доларів США, залучені Swan Bitcoin, та 110 мільйонів доларів США, залучені Blockchain.com.

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