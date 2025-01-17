«Інвестиції у діяльність ювелірної компанії»: злочинне угруповання заволоділо коштами вкладників на суму понад ₴9,5 млн — Finance.ua
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«Інвестиції у діяльність ювелірної компанії»: злочинне угруповання заволоділо коштами вкладників на суму понад ₴9,5 млн

Кримінал
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За процесуального керівництва Запорізької обласної та Дніпровської окружної прокуратур п’ятьом учасникам злочинного угруповання повідомлено про підозру у шахрайстві (ч. 4 ст. 190 КК України).
Про це повідомив Офіс генпрокурора.
За даними слідства, житель Запоріжжя з метою заволодіння коштами громадян утворив та очолив організовану групу, до складу якої залучив 4-х своїх знайомих.
Схема протиправної діяльності полягала в залученні місцевих жителів до інвестування у господарську діяльність відомої в Запоріжжі ювелірної корпорації без наміру повернення їхніх грошових внесків. Щоб викликати у потерпілих думку про вигідність такої інвестиції їм сплачувались відсотки, проте з часом такі виплати припинялась.
З жовтня 2014 по січень 2019 року під виглядом «інвестиційної діяльності» підозрювані заволоділи грошовими внесками громадян на понад 9,5 млн грн.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Головного управління Нацполіції в Запорізькій області за оперативного супроводу УСР в Запорізькій області ДСР Нацполіції України.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається не винуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
За матеріалами:
Finance.ua
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