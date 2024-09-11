Інвестиції $72 млн до 2028 року. Поштовий оператор Meest оголосив про експансію в шість країн Європи — Finance.ua
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Інвестиції $72 млн до 2028 року. Поштовий оператор Meest оголосив про експансію в шість країн Європи

Фондовий ринок
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Заснована українцем Ростиславом Кісілем поштово-логістична група Meest щорічно інвестуватиме $18 млн до 2028 року в розбудову власної мережі в ЄС. План експансії групи передбачає вихід на ринки шести країн у Центральній та Східній Європі.
Про це пише Forbes.
У травні 2024-го Meest International запустила новий логістичний центр поблизу міста Дембіця в Польщі за 170 км від кордону. Хаб на 8000 кв. м здатний обробляти 5000 посилок на годину, розповів Forbes операційний директор компанії Олександр Ваулін. Інвестиції — понад €8 млн.
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«Це початок для розбудови нової мережі в Європі, що починається з Польщі», — оголосив власник групи Meest Ростислав Кісіль.
За його словами, до 2028 року відділення та логістичні хаби Meest, крім Польщі, мають з’явитись в Угорщині, Словаччини, Чехії, Румунії, Болгарії, Австрії та Греції. «Хочемо стати серйозним гравцем у цій частині світу», — пояснив Кісіль.
У експансію у Центральній та Східній Європі група планує вкласти $72 млн до 2028 року, або $18 млн щороку.
За чотири роки мережа партнерських відділень та поштоматів Meest має зрости на 17% - до 350 000.
За матеріалами:
Forbes.ua
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