Інвестори виділили 4,6 млрд доларів на будівництво дата-центру для Microsoft
Компанія QTS, що належить інвестгіганту Blackstone, випускає облігації на суму 4,6 мільярда доларів. Ці кошти підуть на будівництво величезного центру обробки даних для штучного інтелекту, а головним орендарем нових потужностей стане корпорація Microsoft.
Як повідомляє Вloomberg.
Згідно з даними рейтингового агентства Moody’s, отримані кошти дозволять QTS рефінансувати кредитні лінії, залучені для будівництва гігантського об’єкта.
Угода з Microsoft, як якірним орендарем, суттєво знижує фінансові ризики проєкту в очах інвесторів.
Довгострокові договори оренди з технологічними гігантами стають ключовим інструментом, який дозволяє розробникам інфраструктури залучати мільярдні запозичення на вигідних умовах.
Агентство Moody’s вперше присвоїло випуску облігацій QTS рейтинг Baa2, що на два рівні вище за спекулятивну категорію.
Також за темою
Укрпошта вводить в обіг 10 квітня нову марку (фото)
Як буде працювати Укрпошта і Нова пошта на Великодні свята
Samsung планує розширити серію Galaxy S27
НКЦПФР виявила ще два SCAM-проєкти: як виявити підозрілі
У 2025 році прибуток BYD знизився на 19%