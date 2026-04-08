0 800 307 555
укр
Інвестори виділили 4,6 млрд доларів на будівництво дата-центру для Microsoft

Фондовий ринок
18
Компанія QTS, що належить інвестгіганту Blackstone, випускає облігації на суму 4,6 мільярда доларів. Ці кошти підуть на будівництво величезного центру обробки даних для штучного інтелекту, а головним орендарем нових потужностей стане корпорація Microsoft.
Як повідомляє Вloomberg.
Згідно з даними рейтингового агентства Moody’s, отримані кошти дозволять QTS рефінансувати кредитні лінії, залучені для будівництва гігантського об’єкта.
Угода з Microsoft, як якірним орендарем, суттєво знижує фінансові ризики проєкту в очах інвесторів.
Довгострокові договори оренди з технологічними гігантами стають ключовим інструментом, який дозволяє розробникам інфраструктури залучати мільярдні запозичення на вигідних умовах.
Агентство Moody’s вперше присвоїло випуску облігацій QTS рейтинг Baa2, що на два рівні вище за спекулятивну категорію.
За матеріалами:
Діло
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems