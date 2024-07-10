Інвестори вклали $438 млн в американські біткоїн-ETF за два дні — Finance.ua

Інвестори вклали $438 млн в американські біткоїн-ETF за два дні 10.07.2024, 00:53 — Криптовалюта

Інвестори вклали $438 млн в американські біткоїн-ETF за два дні

Інвестори вкладають кошти в біржові фонди, що торгують біткоїнами, вважаючи, що надлишок пропозиції, який призвів до падіння курсу токена протягом останніх тижнів, створив можливість для купівлі.

Про це пише Bloomberg.

За останні дві торгові сесії в американські біржові фонди біткоїнів надійшло $438 млн, свідчать дані, зібрані Bloomberg. Оригінальна криптовалюта впала приблизно на 20% з початку червня через побоювання, що кредитори збанкрутілої біржі Mt. Gox почнуть виводити токени, які вона розповсюджує.

Минулого тижня падіння біткоїна з березневого рекорду прискорилося після того, як адміністрація біржі Mt. Gox почала процес повернення кредиторам токенів на суму майже $8 млрд.

Водночас німецька поліція почала продавати частину з 50 тис. біткоїнів, які вона раніше вилучила з піратського вебсайту. У вівторок біткоїн зріс на 2,6% - до $57 723, але це все ще на $16 000 нижче березневого рекордного максимуму.

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