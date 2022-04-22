Інвестори готують судові позови в очікуванні дефолту росії, - Reuters — Finance.ua
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Інвестори готують судові позови в очікуванні дефолту росії, - Reuters

Вчора 14:34Фондовий ринок
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Оскільки росія балансує на межі історичного дефолту, у іноземних інвесторів є кілька прийнятних варіантів повернути свої гроші. Це ставка на судові позови, розрахунок на двосторонні угоди і очікування вирішення ситуації.
Про це повідомляє Reuters.
Іноземні кредитори, як правило, намагаються об’єднатися, щоб домовитися, звернутися до суду або, в деяких випадках, звернутися в арбітраж у разі дефолту, але західні санкції після вторгнення москви в Україну і особливості російських суверенних облігацій ускладнюють ці варіанти в даний момент, заявили юристи.
Близько 40 млрд доларів суверенного боргу росії, випущеного в доларах і євро, не погашені, причому близько половини цього боргу належить іноземцям. За умовами більшої частини цього боргу москва повинна платити інвесторам у валюті, в якій номіновані облігації.
Західні санкції відрізали москву від доступу до приблизно 300 мільярдів доларів золотовалютних резервів, які вона зберігала в зарубіжних банках.
росія каже, що у неї є гроші і вона готова заплатити, але не може цього зробити через санкції. Вона заявила, що буде використовувати свою власну валюту, якщо не зможе платити в іноземній валюті, поки її резерви не будуть розморожені.
росія спробувала заплатити 649 млн доларів, які повинні були бути виплачені 4 квітня, за двома своїми облігаціями в рублях, а не в доларах.
Рейтингові агентства заявили, що рф може перебувати в стані дефолту, тому що платіж мав бути проведений в доларах, або через передбачуване небажання погасити борг. S&P знизило свої рейтинги в іноземній валюті до «вибіркового дефолту».
Після того, як на початку травня пройде 30-денний пільговий період до виплати за облігаціями 4 квітня, у інвесторів буде три варіанти, сказав Денніс Храніцкі, керівник відділу суверенних судових розглядів в юридичній фірмі Quinn Emanuel.
За його словами, вони можуть почекати і подивитися, що станеться, подати позов проти росії до суду або звернутися в арбітраж відповідно до двосторонніх договорів, які рф уклала з десятками країн.
За матеріалами: РБК-Україна
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