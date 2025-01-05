Інвестори Dogecoin і Pepe переходять на XYZVerse через його неймовірний потенціал зростання у 25,000x — Finance.ua

ПАРТНЕРСЬКА Інвестори Dogecoin і Pepe переходять на XYZVerse через його неймовірний потенціал зростання у 25,000x Сьогодні 12:32 — Криптовалюта

Інвестори Dogecoin і Pepe переходять на XYZVerse через його неймовірний потенціал зростання у 25,000x

Інвестори, які раніше підтримували Dogecoin та Pepe, тепер переключають свою увагу на XYZVerse. Цей новий криптопроєкт викликає ажіотаж завдяки заявам про величезні прибутки. Можливість збільшити інвестиції у 25,000 разів привернула увагу багатьох.

Що викликає цей раптовий інтерес до XYZVerse, і чи може він стати наступною великою подією у світі криптовалют?

XYZVerse: найкращий новий мем-проєкт, який не можна ігнорувати!

XYZ — це ваш ексклюзивний квиток у революцію, яка поєднує спорт і мем-культуру. Це справжній MVP екосистеми XYZVerse, де криптоентузіасти можуть скористатися зростаючим попитом на мем-монети.

Уявіть собі: Polymarket досяг обсягу торгів у $1 мільярд під час президентських виборів у США — а тепер додайте ажіотаж мем-монет і азарт спортивних ставок. З мільйонами спортивних фанатів, готових вступити в гру, екосистема XYZVerse продовжує розширюватися, а ваші винагороди зростатимуть разом із нею!

XYZVerse офіційно визнано «Найкращим новим мем-проєктом», що підкреслює його вибуховий потенціал у сфері мем-монет.

Мем-монети залишаються беззаперечними чемпіонами криптосвіту, і XYZ готова знищити конкурентів. З потенціалом зростання у тисячі разів, пресейл XYZ обіцяє вражаючий ріст у 7,900% до моменту TGE. Забудьте про зростання BOME на 5,000% чи ралі WIF на 1,000% — XYZ перевершить їх усіх!

З майбутніми лістингами на провідних CEX і DEX платформах, захищеною системою з перевіреними смарт-контрактами та повністю прозорою командою XYZ вже є лідером гри. Головне — бути першим. Приєднайтеся до проєкту до того, як натовпи заповнять поле, і ви отримаєте набагато більші прибутки!

Dogecoin (DOGE)

Dogecoin з’явився у 2013 році як жартівлива альтернатива серйозним криптовалютам на кшталт Bitcoin. Із собакою породи Шиба-іну як логотипом Dogecoin швидко привернув увагу завдяки своєму веселому та доступному підходу. На відміну від Bitcoin, у Dogecoin немає максимального ліміту пропозиції: кожну хвилину видобувається 10,000 нових монет. Те, що починалося як мем-монета, швидко стало символом сили спільноти та впливу соціальних мереж. У 2021 році вартість Dogecoin злетіла, досягнувши ринкової капіталізації понад $50 мільярдів.

Зростання Dogecoin було викликано підтримкою соціальних мереж та таких фігур, як Ілон Маск. Його технологія дозволяє проводити швидкі та недорогі транзакції, що робить монету популярною для дрібних платежів та чайових в інтернеті. Незважаючи на критику за нескінченну пропозицію, прихильники вважають це його перевагою. На поточному ринку Dogecoin залишається популярним. Хоча йому бракує деяких передових функцій, сильна спільнота тримає його у центрі уваги. Його привабливість у майбутньому залежатиме від здатності вийти за межі мем-джерел і знайти реальні застосування.

Pepe (PEPE)

PEPE — нова мем-монета, яка привертає увагу криптоспільноти. Натхненна культовим мемом Pepe the Frog, створеним Меттом Фьюрі, PEPE була запущена на блокчейні Ethereum як дефляційний токен. На відміну від інших криптовалют, що обіцяють функціональність чи технологічні прориви, PEPE залишається вірною своїм кореням. Вона не має утилітарних функцій, але пропонує повну відсутність податків на транзакції, що приваблює багатьох.

Навесні 2023 року PEPE досягла піку ринкової капіталізації у $1.6 мільярда, зробивши ранніх інвесторів мільйонерами. Цей зліт викликав так званий «сезон мем-монет», коли десятки нових мем-токенів пережили драматичні злети та падіння. З наближенням халвінгу Bitcoin та очікуванням нового бичачого ринку PEPE залишається у центрі уваги. Дорожня карта проєкту включає лістинг на великих біржах і «захоплення мемів». Хоча прогнозувати майбутнє складно, сильна спільнота та вірусна привабливість роблять PEPE монетою, за якою варто стежити у поточному ринковому циклі.

Хоча DOGE і PEPE залишаються сильними гравцями, унікальна концепція XYZVerse, що поєднує спорт і меми, а також величезний потенціал зростання роблять його найпривабливішим вибором у поточному бичачому ринку.

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