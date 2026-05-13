Invest Talk Summit 2026 збере топів ринку та інвесторів: що готує івент Вчора 10:33

Invest Talk Summit 2026 відбудеться в Києві вже 16 травня. Це топова подія інвестиційного ринку, яка проходить вже 4 рік поспіль.

Дев’ять годин корисного контенту чекають на учасників івенту, протягом яких експерти поділяться найактуальнішими даними та інсайтами з тими, хто шукає шляхи для інвестування та примноження коштів. Чим особлива ця конференція — розповідаємо.

Організаторами івенту виступають команди порталів Finance.ua і «Мінфін», які щодня працюють з інформацією щодо розвитку ринку і тому збирають на саміті найкращих — фахівців, які точно знають як інвестувати і заробляти на інвестиціях навіть у складних умовах, як розробляти нові дієві стратегії залежно від змін на ринку та адаптуватися до них.

Спікерами цьогорічного саміту стануть представники держсектору, бізнесу, практикуючі інвестори з досвідом понад 15 років, фінансові радники і радниці, які щодня допомагають людям навчитись не просто заощаджувати, а накопичувати капітал для майбутнього.

Гості івенту отримають унікальну можливість дізнатися про складне простими словами. Адже спікерами виступлять топи ринку з цінним досвідом, яким збираються охоче поділитися:

Юрій та Василь Прус ( Advance Finance Alliance) розкажуть, як зберегти активи в умовах змін через інвестиції в реальний сектор;

Advance Finance Alliance) розкажуть, як зберегти активи в умовах змін через інвестиції в реальний сектор; Роман Кушнір (Cryptoon) , Олександр Чорний (Zeminvest) та Сергій Крамаренко (ҐРУНТОВНО) дискутуватимуть щодо вибору між купівлею землі та входом у земельний фонд;

(Cryptoon) (Zeminvest) та (ҐРУНТОВНО) дискутуватимуть щодо вибору між купівлею землі та входом у земельний фонд; Михайло Пацан (інвестор), Руслан Линник (Majinx Capital) та Олена Набатова (Nabatova Capital) обговорюватимуть стратегії інвестування на крипторинку під тиском емоцій;

(інвестор), (Majinx Capital) та (Nabatova Capital) обговорюватимуть стратегії інвестування на крипторинку під тиском емоцій; Тарас Козак (УНІВЕР), Віктор Бойчук (S1 REIT) й Андрій Усенко (Твоє Коло) відстоюватимуть прибутковість фондів нерухомості проти земельних фондів.

З повною програмою Invest Talk Summit 2026 можна ознайомитися за посиланням

Конференція Invest Talk Summit — відкриває можливості для тих, хто лише починає свій шлях в інвестуванні та прагне знайти ком’юніті. Адже починати і рухатись самому буває важко і страшно, тоді як у середовищі однодумців це робити куди простіше.

Дякуємо нашим партнерам Access Finance Group, injobe та Hug’s за підтримку та допомогу в організації заходу.

Щоб доєднатися до івенту, купуйте квитки на сайті заходу.

