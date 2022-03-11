Інтерпол відреагував на заклик про виключення росії — Finance.ua

Інтерпол відреагував на заклик про виключення росії

Інтерпол відреагував на заклик про виключення росії

У Міжнародній організації кримінальної поліції Інтерпол заявили, що продовжать співпрацю з росією, але посилять порядок розгляду її запитів.

Про це повідомляється на сайті Інтерполу.

«Починаючи з цього моменту, НЦБ (Національне центральне бюро) москви більше не може відправляти розсилки безпосередньо в країни-члени. НЦБ москви тепер має направляти всі розсилки до Генерального секретаріату для перевірки на відповідність правилам Інтерполу», — заявили в організації.

Зазначається, що лише у разі, якщо запит буде визнаний відповідним, Інтерпол поширить його серед інших країн-членів. В Інтерполі додали, що генсек організації може у терміновому порядку ухвалити додаткові заходи, якщо виникне така необхідність.

В організації пояснили відмову про виключення росії тим, що дотримуються основоположного принципу своєї роботи — нейтралітету, «навіть коли країни-члени залучені в конфлікт».

«Стаття 2 Статуту Інтерполу закликає організацію підтримувати співпрацю поліції та забезпечувати, щоб канали зв’язку залишалися відкритими. Мандат Інтерполу не включає введення санкцій або прийняття каральних заходів, а в Конституції немає положень про призупинення або виключення країни-члена. Організації суворо забороняється будь-яке втручання або діяльність політичного, військового, релігійного або расового характеру», — пояснили в організації.

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