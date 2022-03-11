Leroy Merlin продовжить працювати в рф, готовий до розширення постачань та асортименту — повідомлення росЗМІ — Finance.ua
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Leroy Merlin продовжить працювати в рф, готовий до розширення постачань та асортименту — повідомлення росЗМІ

11.03.2022, 12:25Фондовий ринок
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Як повідомляють росЗМІ, DIY-рітейлер Leroy Merlin, який входить до французької групи Adeo, продовжить працювати на російському ринку.
«Незважаючи на жодні чутки, ми продовжуємо працювати і не плануємо зупиняти діяльність компанії», — йдеться у листі партнерам рітейлера, який підписали заступник гендиректора ТОВ «Леруа Мерлен Схід» (структура Leroy Merlin в РФ. — Ред.) Еріка Пуле та директор із взаємодії з постачальниками Ганна Гончарова.
У листі також зазначається, що компанія підтверджує, що не штрафуватиме партнерів за недопостачання. «Однак ми очікуємо від вас партнерського підходу та виконання рівня сервісу (...) Нам із вами дуже важливо гарантувати наявність товарів для наших клієнтів», — йдеться у листі.
Як повідомляють, рітейлер гарантував розгляд запитів на зміну закупівельних цін у скорочені терміни (від трьох до п’яти днів), але попередив, що не прийматиме необґрунтованого підвищення.
Нагадаємо, близько 100 американських компаній-гігантів демонструють справжнє моральне лідерство.
Рішення про повне припинення подальших інвестицій, закриття або вихід з російського ринку прийняли такі гіганти як: Microsoft, Apple, PayPal, American Express, Visa, Mastercard, Boeing, Deloitte, Adobe, IBM, Cisco, Intel, Oracle, Ford, Dell, Delta Air Lines, General Motors, McDonalds, Starbucks та багато інших.
За матеріалами: Finance.UA
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