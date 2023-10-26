Інтернет за блекауту: для Києва розроблять мапу провайдерів — Finance.ua

Інтернет за блекауту: для Києва розроблять мапу провайдерів Вчора 15:48 — Особисті фінанси

Як пише Мінцифри, інтернет буде навіть за блекауту.

«Ми підписали меморандум про співпрацю з ЛУН. Місто: працюємо над мапою провайдерів, які можуть забезпечити користувачів інтернетом до 72 годин під час знеструмлень», йдеться в повідомленні.

Як це працюватиме

Українці зможуть перевірити, чи надає їхній провайдер такий інтернет. Або вибрати найближчого та подати заявку на підключення.

Це дасть змогу залишатися онлайн навіть під час тривалих знеструмлень.

Також це допоможе не перевантажувати мобільні мережі. Чим більше людей буде підʼєднано до Wi-Fi, тим довше залишатиметься стабільний мобільний зв’язок.

Найближчим часом мапа буде доступна жителям Києва.

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