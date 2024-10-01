Інвестбанкір розповів, як можна назбирати на пенсію — Finance.ua

Інвестбанкір розповів, як можна назбирати на пенсію Сьогодні 19:00 — Особисті фінанси

Інвестбанкір розповів, як можна назбирати на пенсію

В Україні масштабну пенсійну реформу анонсують впродовж 20 років, однак її досі не реалізували. Пенсії від державного Пенсійного фонду будуть низькими, тому варто з самого початку своєї кар’єри готуватись до майбутнього на пенсії.

Про це заявив фінансовий експерт Сергій Фурса.

«Українці мають самі збирати собі на пенсію, тому що абсолютно очевидно, що в той момент, коли будь-хто з нас вийде на пенсію, держава буде неспроможна зберегти йому достойний рівень життя і будь-які державні пенсії будуть супер низькими. Тому просто українці спочатку своєї карʼєри мають розуміти, що тільки вони мають самі собі забезпечити пенсію», пояснив Фурса.

Україннці мають відкладати гроші, робити інвестування, мати пасивний дохід, для того, щоб, виходячи на пенсію, вони могли жити за рахунок тих грошей, які акумулювали протягом свого життя.

При тому експерт радить інвестувати в військові облігації, сільськогосподарську землю. «Вкладення у валюту — це не інвестиція, бо валюта так само страждає від інфляції. Тому зараз, напевно, під час війни, якщо у вас гроші в Україні, то єдині два таких більш-менш цікаві інструменти масові це — ОВДП — державні облігації, військові облігації, і сільськогосподарська земля», — пояснив він.

Які пенсії отримують українці?

Середня пенсія в Україні зросла за останні три місяці приблизно на 73 грн, до 5816 грн. У січні 2024-го українці в середньому отримували 5385 грн. Якщо рахувати зміну розміру пенсії за весь час повномасштабної війни, то виплати зросли з 3991 до 5816 грн. Йдеться саме про середній показник. Зростання відбулося на рівні 45,7%, тоді як кумулятивний рівень інфляції за цей період склав 35,5%. Тобто зростання середньої пенсії мало б компенсувати подорожчання товарів та послуг.

Однак мінімальна пенсія з січня 2022-го зросла з 1934 до 2361 грн. Тобто на 22%. Отже, індексація мінімальної пенсії не дозволила навіть компенсувати інфляцію. А ті, хто отримує мінімальну виплату, втратили найбільше.

Обозреватель За матеріалами:

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