Інтерес інституційних інвесторів до криптовалют знизився на 95% — Finance.ua

Інтерес інституційних інвесторів до криптовалют знизився на 95% Сьогодні 06:19 — Криптовалюта

Інтерес інституційних інвесторів до криптовалют знизився на 95%

Аналітична компанія CoinShares опублікувала звіт, згідно з яким у 2022 році інституційні інвестори вклали у криптовалюти лише $433 мільйони. Це стало найгіршим показником із 2018 року.

Значне падіння розмірів інвестицій у 2022 році спричинене волатильністю ринку, великими потрясіннями в індустрії (як крає Terra та FTX) та помітним посиленням контролю з боку регуляторів. Саме тому, за словами експертів, скорочення крипто-інвестицій на 95%, порівняно з 2021 роком, цілком очікуване. У 2021 надходження у галузь цифрових активів становили $9,1 мільярди, у 2020 — $6,6 мільярди.

За даними CoinGecko, загальна ринкова капіталізація криптовалютного ринку на початку 2022 року становила $2,3 трильйони, а наприкінці — $829 мільйонів. Це втрата приблизно 64% вартості всіх цифрових активів.

Падіння вартості криптовалют негативно вплинуло на майнерів, які наприкінці 2022 року були змушені розпродавати установки для видобування цифрових активів. Продаж обладнання був спричинений необхідністю виплачувати кредити, які не окупились — у період зростання вартості криптовалют майнінгові компанії активно закуповували установки та орендували приміщення для них, найчастіше у кредит.

noworries За матеріалами:

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