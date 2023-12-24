Intel планує випустити нові графічні процесори Battlemage у 2024 році — Finance.ua

Intel планує випустити нові графічні процесори Battlemage у 2024 році Сьогодні 01:23 — Технології&Авто

Intel планує випустити нові графічні процесори Battlemage у 2024 році

Витік внутрішніх документів раніше вказував на те, що Intel збирається випустити другу лінійку спеціалізованих графічних процесорів у 2024 році. Тепер компанія запустила останню серію процесорів в Японії та представила офіційну дорожню карту, яка містить найчіткіше підтвердження планів випуску Battlemage.

На слайді презентації, що описує останню дорожню карту Intel, показано, що компанія запланувала випуск графічних процесорів Arc Battlemage на 2024 рік, що підтверджує попередні витоки та чутки.

Наступного року друге покоління масових графічних процесорів Intel і перші в історії карти для ентузіастів можуть скласти конкуренцію лінійці AMD RDNA 4 і, можливо, GeForce RTX 5000 від NVIDIA.

Презентація Intel, присвячена запуску процесорів Meteor Lake в Японії, в основному була зосереджена на планах та амбіціях компанії у галузі ШІ. Однак на одному зі слайдів був розділ для графічних процесорів під назвою «майбутні продукти» на 2024 рік із зображенням графічного чіпа Battlemage, що вперше публічно вказує на те, що нові спеціалізовані графічні процесори будуть випущені в наступному році.

Витоки протягом 2023 року внесли Battlemage в дорожню карту компанії на 2024 рік і перелічили ряд поліпшень. Заснований на архітектурі Xe2 HPG та 4 нм техпроцесі TSMC, Battlemage матиме покращену продуктивність трасування променів, оновлені можливості DeepLink та нову технологію машинного навчання. Машинне навчання може включати ExtraSS — технологію генерації кадрів зі ШІ, яку нещодавно представила Intel.

Карти Alchemist зазнали проблем із запуском у 2022 році, оскільки Intel намагалася доставити графічні процесори в раніше підтверджені терміни, а їхні драйвери погано працювали з іграми DirectX 11 і DirectX 9. На щастя, численні оновлення ПЗ допомогли покращити продуктивність.

Компанія підтвердила, що Battlemage намагатиметься конкурувати у сегменті ентузіастів. Якщо лінійку випустять у 2024 році, вона конкуруватиме з серією AMD RDNA 4 та оновленими картами RTX 4000 Super від NVIDIA. Майбутня RTX 5000 від Team Green також може вийти на ринок в наступному році, але є імовірність затримки до 2025.

У презентації Intel також йшлося про те, як компанія перенесла інтегровані графічні процесори Meteor Lake на архітектуру Xe, яка використовується в Alchemist. Компанія стверджує, що результати вигідно відрізняються від iGPU AMD Zen 4, а Meteor Lake може використовувати масштабування на основі машинного навчання для подальшого підвищення продуктивності.

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