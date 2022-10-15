Intel планує велике скорочення працівників — Finance.ua

Intel планує велике скорочення працівників Вчора 03:20 — Фондовий ринок

Intel планує велике скорочення працівників

Ринок персональних комп’ютерів переживає сильне зниження продажів. Після двох потужних для ринку років пандемії, продажі суттєво скорочуються, а виробники в кращому випадку призупиняють набір нових співробітників.

Згідно з даними IDC, топові виробники за третій квартал поточного року втратили від восьми до 28% продажів порівняно з цим періодом рік тому (лише в Apple справи пішли вгору). Компанія Intel ще не оприлюднила власний звіт, але аналітики прогнозують 15-відсоткове зменшення прибутку цього року.

Через це в компанії планується велике скорочення персоналу. Наразі в Intel є 113 700 працівників, тисячі з яких можуть скоро втратити роботу. Посилаючись на власні джерела в компанії, Bloomberg повідомляє , що в першу чергу скорочення зачеплять відділи продажів та маркетингу, які можуть зменшитися на 20%.

Станеться це десь у період оприлюднення звітності за третій квартал поточного року, яке заплановане на 27 жовтня.

«Результати цього кварталу можуть позначити історичне уповільнення ринку ПК, — заявила ведуча аналітикиня Gartner Мікако Кітагава (Mikako Kitagawa). — Сезонні продажі „Назад в школу“ завершилися невтішними результатами, всупереч масовим акціям та падінню цін. Так сталося через відсутність потреби, оскільки багато споживачів купували нові ПК протягом останніх двох років. З боку бізнесу геополітична та економічна невизначеності призвели до вибірковіших витрат на ІТ, і ПК не були на першому місці в списку пріоритетів».

Минулого кварталу Intel вже фіксувала втрату 25% продажів, що скоротило прибуток на 22%. Компанія втратила пів мільярда доларів, порівняно з показниками за такий період у 2021 році. Тоді CEO Intel Пет Гелсінгер (Pat Gelsinger) наголосив, що компанія планує зменшення основних витрат на 2022 рік та шукатиме додаткові можливості їх скорочення на другу половину року. Саме цим і може стати скорочення персоналу.

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