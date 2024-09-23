Фонд гарантування виставив на повторний продаж лот активів Укрбудінвестбанку — Finance.ua
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Фонд гарантування виставив на повторний продаж лот активів Укрбудінвестбанку

Фондовий ринок
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Фонд гарантування виставив на повторний продаж лот активів Укрбудінвестбанку
Фонд гарантування виставив на повторний продаж лот активів Укрбудінвестбанку
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставив на продаж лот активів АТ «Укрбудінвестбанк» з готельним комплексом на Закарпатті у заставі.
3 жовтня 2024 року в системі Prozorro. Продажі відбудеться аукціон з продажу активів АТ «Укрбудінвестбанк», що ліквідується Фондом гарантування вкладів. На повторні торги у складі лоту GL19N026586 виставлено права вимоги за кредитними договорами та дебіторська заборгованість.
У забезпечення виконання зобов’язань перед банком оформлено готельний комплекс на Закарпатті (с. Поляна) загальною площею 341,9 кв. м, що складається з кількох котеджів.
На продаж виставлено не заставне майно, а право стягнути з боржника заборгованість або заставне майно у судовому чи позасудовому порядку.
Початкова ціна — 48,7 млн грн, що відповідає загальній заборгованості за активами.
Торги будуть проходити за голландською моделлю аукціону. Участь в аукціоні можуть узяти як юридичні, так і фізичні особи, окрім російської федерації або осіб, пов’язаних з державою-агресором. На кількох попередніх торгах, зокрема за англійською моделлю аукціону, активи не знайшли свого покупця.
Детальна інформація про активи та умови участі у торгах — за посиланням. Публічні паспорти активів доступні для перегляду тут.
Кошти, отримані від продажу активів, будуть спрямовані на задоволення вимог кредиторів АТ «Укрбудінвестбанк».
За матеріалами:
Finance.ua
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