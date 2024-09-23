Фонд гарантування виставив на повторний продаж лот активів Укрбудінвестбанку — Finance.ua

Фонд гарантування виставив на повторний продаж лот активів Укрбудінвестбанку Сьогодні 12:12 — Фондовий ринок

Фонд гарантування виставив на повторний продаж лот активів Укрбудінвестбанку

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставив на продаж лот активів АТ «Укрбудінвестбанк» з готельним комплексом на Закарпатті у заставі.

3 жовтня 2024 року в системі Prozorro. Продажі відбудеться аукціон з продажу активів АТ «Укрбудінвестбанк», що ліквідується Фондом гарантування вкладів. На повторні торги у складі лоту GL19N026586 виставлено права вимоги за кредитними договорами та дебіторська заборгованість.

У забезпечення виконання зобов’язань перед банком оформлено готельний комплекс на Закарпатті (с. Поляна) загальною площею 341,9 кв. м, що складається з кількох котеджів.

На продаж виставлено не заставне майно, а право стягнути з боржника заборгованість або заставне майно у судовому чи позасудовому порядку.

Початкова ціна — 48,7 млн грн, що відповідає загальній заборгованості за активами.

Торги будуть проходити за голландською моделлю аукціону. Участь в аукціоні можуть узяти як юридичні, так і фізичні особи, окрім російської федерації або осіб, пов’язаних з державою-агресором. На кількох попередніх торгах, зокрема за англійською моделлю аукціону, активи не знайшли свого покупця.

Детальна інформація про активи та умови участі у торгах — за посиланням . Публічні паспорти активів доступні для перегляду тут

Кошти, отримані від продажу активів, будуть спрямовані на задоволення вимог кредиторів АТ «Укрбудінвестбанк».

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