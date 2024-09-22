Ford повертається на ринок: виробництво автомобілів в Індії відновлюється після трирічної паузи — Finance.ua

Ford повертається на ринок: виробництво автомобілів в Індії відновлюється після трирічної паузи Сьогодні 22:23 — Фондовий ринок

Ford повертається на ринок: виробництво автомобілів в Індії відновлюється після трирічної паузи

Американський автовиробник планує використовувати законсервований завод у Тамілнаді для виробництва автомобілів на експорт.

Про це повідомляє Financial Times.

Читайте також Ford представив затишний недорогий автодім

Ford планує перезапустити законсервований завод в Індії через три роки після того, як американський автовиробник заявив, що припиняє виробництво автомобілів у найнаселенішій країні світу.

Повідомляється, що рішення Ford з’явилося в той час, коли уряд Індії прагне залучити мільярди доларів інвестицій від міжнародних автовиробників, щоб урізноманітнити ланцюжки постачання від Китаю, геополітичного конкурента, який домінував у продажах електромобілів.

Компанія Ford працювала в Індії майже три десятиліття, перш ніж оголосила про закриття виробництва в країні у 2021 році після того, як їй не вдалося завоювати величезний внутрішній ринок.

Читайте також Ford переглядає плани щодо електромобілів та скасовує деякі моделі, щоб скоротити витрати

Намагаючись створити більше робочих місць для своєї численної і розчарованої молодої робочої сили, Індія намагається залучити нові інвестиції, пропонуючи знижені тарифи на дорогі імпортні електромобілі для компаній, які зобов’язуються виробляти їх в країні протягом трьох років.

Економічна Правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.