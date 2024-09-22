Ford повертається на ринок: виробництво автомобілів в Індії відновлюється після трирічної паузи — Finance.ua
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Ford повертається на ринок: виробництво автомобілів в Індії відновлюється після трирічної паузи

Фондовий ринок
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Ford повертається на ринок: виробництво автомобілів в Індії відновлюється після трирічної паузи
Ford повертається на ринок: виробництво автомобілів в Індії відновлюється після трирічної паузи
Американський автовиробник планує використовувати законсервований завод у Тамілнаді для виробництва автомобілів на експорт.
Про це повідомляє Financial Times.
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Ford планує перезапустити законсервований завод в Індії через три роки після того, як американський автовиробник заявив, що припиняє виробництво автомобілів у найнаселенішій країні світу.
Повідомляється, що рішення Ford з’явилося в той час, коли уряд Індії прагне залучити мільярди доларів інвестицій від міжнародних автовиробників, щоб урізноманітнити ланцюжки постачання від Китаю, геополітичного конкурента, який домінував у продажах електромобілів.
Компанія Ford працювала в Індії майже три десятиліття, перш ніж оголосила про закриття виробництва в країні у 2021 році після того, як їй не вдалося завоювати величезний внутрішній ринок.
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Намагаючись створити більше робочих місць для своєї численної і розчарованої молодої робочої сили, Індія намагається залучити нові інвестиції, пропонуючи знижені тарифи на дорогі імпортні електромобілі для компаній, які зобов’язуються виробляти їх в країні протягом трьох років.
За матеріалами:
Економічна Правда
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