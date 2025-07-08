Intel оновить лінійку Arrow Lake з фокусом на штучний інтелект — Finance.ua

Intel оновить лінійку Arrow Lake з фокусом на штучний інтелект Сьогодні 22:29 — Технології&Авто

Intel оновить лінійку Arrow Lake з фокусом на штучний інтелект

Intel планує представити оновлену серію процесорів Arrow Lake наприкінці 2025 року, основний акцент у яких буде зроблено на розвиток можливостей штучного інтелекту.

Про це повідомляє Wccftech.

Моделі Arrow Lake-S отримають новий нейронний процесор NPU4, який уже застосовується в серії Lunar Lake Core Ultra 200V. Це дозволить досягти продуктивності до 48 TOPS, що дасть змогу новим чипам відповідати вимогам Microsoft для сертифікації Copilot+.

Очікується, що, крім підвищеної AI-продуктивності, процесори матимуть незначне збільшення тактових частот, однак істотних змін в інших аспектах архітектури не прогнозується. Це пов’язано з тим, що Intel уже готує повністю нову лінійку Nova Lake, реліз якої заплановано на 2026 рік.

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