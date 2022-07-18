Instagram запускає платні підписки: як це працює та скільки коштує — Finance.ua

Instagram запускає платні підписки: як це працює та скільки коштує Вчора 04:16 — Технології&Авто

Instagram запускає платні підписки: як це працює та скільки коштує

Генеральний директор Instagram Адам Моссері оголосив про запуск нової функції, яка дозволить блогерам пропонувати платну підписку на свій контент.

Підписатися можна на звичайні публікації, сторіс та прямі ефіри. Донат також дає можливість спілкуватись у груповому чаті з автором.

Після оформлення платної підписки для користувачів з’являтиметься спеціальна вкладка «Subscriber Home», де можна буде побачити матеріали, доступні лише для них.

При цьому в профілі самих передплатників з’являтиметься спеціальний фіолетовий значок з короною, що вказує на підтримку блогера. Судячи з усього, його можна буде побачити лише у випадку, коли користувач залишить коментар під публікацією автора.

Автори самі встановлюють суму виплат — 0,99 долара до 99,99 долара. При цьому Моссері не говорить про те, який відсоток з цієї суми компанія буде забирати собі.

За словами Моссері, платформа прагне стати «найкращим місцем в інтернеті для заробітку авторів». Гендиректор зазначив, що функію вже встигли протестувати кілька блогерів, а тепер вона поширюється на більшу їх кількість.

Телеканал 24 За матеріалами:

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