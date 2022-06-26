Instagram тестує нову функцію «Нотатки»: короткі повідомлення на 24 години — Finance.ua

Instagram тестує нову функцію «Нотатки»: короткі повідомлення на 24 години Вчора 05:18 — Технології&Авто

Instagram тестує нову функцію «Нотатки», за допомогою якої можна буде постити короткі повідомлення, які зникнуть через 24 години, пише TechCrunch.

Нотатки з’являтимуться над повідомленнями в директі. Їх можна поширювати серед «близьких» друзів або ж серед усіх, хто за вами стежить.

«Ми завжди працюємо над тим, як допомогти вам краще спілкуватися в Instagram. Зараз ми тестуємо Notes, щоб люди могли швидко ділитися думками зі своїми друзями, з невеликою групою людей», — сказав представник Meta.

Користувачам не приходитимуть сповіщення про нові нотатки друзів. Функція працює в тестовому режимі.

The Village Україна За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.