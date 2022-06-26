Instagram тестує нову функцію «Нотатки»: короткі повідомлення на 24 години — Finance.ua
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Instagram тестує нову функцію «Нотатки»: короткі повідомлення на 24 години

Технології&Авто
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Instagram тестує нову функцію «Нотатки», за допомогою якої можна буде постити короткі повідомлення, які зникнуть через 24 години, пише TechCrunch.
Нотатки з’являтимуться над повідомленнями в директі. Їх можна поширювати серед «близьких» друзів або ж серед усіх, хто за вами стежить.
«Ми завжди працюємо над тим, як допомогти вам краще спілкуватися в Instagram. Зараз ми тестуємо Notes, щоб люди могли швидко ділитися думками зі своїми друзями, з невеликою групою людей», — сказав представник Meta.
Користувачам не приходитимуть сповіщення про нові нотатки друзів. Функція працює в тестовому режимі.
Instagram тестує нову функцію «Нотатки»: короткі повідомлення на 24 години
За матеріалами:
The Village Україна
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