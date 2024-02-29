Інсайдер показав як виглядатиме складаний смартфон Samsung Galaxy Fold 6 — Finance.ua
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Інсайдер показав як виглядатиме складаний смартфон Samsung Galaxy Fold 6

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Інсайдер показав як виглядатиме складаний смартфон Samsung Galaxy Fold 6
Інсайдер показав як виглядатиме складаний смартфон Samsung Galaxy Fold 6
﻿﻿Інсайдер OnLeaks у співпраці з порталом SmartPrix опублікував якісні рендери нового складаного смартфона Samsung Galaxy Fold 6, пише itnet.com.ua.
Новинка на зображенні - колір Phantom Black. Смартфон має новий дизайн з розмірами в розкладеному вигляді 153,5×132,5×6,1 (154,9×129,9×6,1 у Galaxy Fold 5).
Гаджет має прямокутний корпус у стилі Galaxy S24 Ultra та AMOLED-дисплей з діагоналлю 6,2 дюйма та 7,2 дюйма та частотою 120 Гц. До речі, у Galaxy Fold 5 екран таких самих розмірів. Основна камера смартфона буде потрійною. Датчик, як і раніше, розташований вертикально. Дозвіл становитиме 50 МП + 12 МП + 10 МП.
Samsung Galaxy Fold 6 оснащений процесором Snapdragon 8 Gen 3 For Galaxy у поєднанні з 12/16 ГБ оперативної пам’яті та сховищем об'ємом до 1 ТБ. Акумулятор та зарядна ємність новинки залишилися колишніми (4400 мАг, 25 Вт). Смартфон виходить на ринок з операційною системою Android 14 та оболонкою One UI 6.1.1. Гаджет оновлюється вже 7 років.
Якщо вірити чуткам, презентація Galaxy Fold 6 відбудеться у липні.
За матеріалами:
Finance.ua
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