Іноземний бізнес за рік до вторгнення в Україну сплатив майже $20 мільярдів у бюджет рф — Finance.ua
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Іноземний бізнес за рік до вторгнення в Україну сплатив майже $20 мільярдів у бюджет рф

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Іноземний бізнес за рік до вторгнення в Україну сплатив майже $20 мільярдів у бюджет рф
Іноземний бізнес за рік до вторгнення в Україну сплатив майже $20 мільярдів у бюджет рф
У 2021 році іноземний бізнес у бюджет російської федерації сплатив майже 20 млрд доларів податків, що становило третину військового бюджету рф.
Про це під час презентації аналітичного звіту «Вплив громадянського суспільства на поведінку компаній у зв’язку з початком повномасштабного вторгнення рф в Україну» повідомила дослідниця, завідувачка кафедри, професорка Державного Біотехнологічного Університету Наталія Савицька.
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«На початку війни присутність іноземних компаній на ринку рф була суттєвою. У 2021 році іноземний бізнес у бюджет російської федерації сплатив майже 20 млрд доларів податків, це становило третину військового бюджету рф», — сказала Савицька.
Іноземний бізнес за рік до вторгнення в Україну сплатив майже $20 мільярдів у бюджет рф
Вона зауважила, що із 100 найвідоміших компаній, які за версією Kantar входили у 2021 році у ТОП-100 найцінніших брендів світу, 78 вели комерційну діяльність в росії, мали фізичну присутність на російському ринку, виробничі потужності, дилерську мережу тощо.
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До них, зокрема, належать:
  • Apple (1 позиція рейтингу Kantar BrandZ),
  • Google (2 позиція),
  • McDonald’s (6 позиція),
  • PepsiCo (14 позиція),
  • Coca-Cola (17 позиція),
  • Samsung (44 позиція),
  • L’Oréal (50 позиція),
  • Toyota (66 позиція),
  • IKEA (91 позиція),
  • KFC (95 позиція),
  • Аirbnb (99 позиція).
Крім того, за результатами дослідження, серед країн, компанії яких здійснювали економічну діяльність на російському ринку, лідирують США, Німеччина, Велика Британія, Франція.
Іноземний бізнес за рік до вторгнення в Україну сплатив майже $20 мільярдів у бюджет рф
У галузевій структурі іноземного капіталу в економіці росії за величиною обороту та прибутку до війни домінували нафтогазові, тютюнові компанії, FMCG28 сектор (до нього відносять виробників харчових продуктів, побутової хімії, товарів особистої гігієни тощо, а також мережі ритейлерів змішаного асортименту) та автомобільна промисловість.
Повернення всесвітньо відомих брендів в Україну, згадайте, як ми з вами чекали на McDonald’s чи H&M… Та багато хто все ще чекає на Zara, IKEA та інших. Хто ще має повернутися в Україну і чому це важливо для країни — розповіли у статті за посиланням нижче.

McDonald’s, H&M, IKEA та Zara: які бренди вже повернулися в Україну та на кого ще чекати

За матеріалами:
Укрінформ
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