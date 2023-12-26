Іноземні акціонери заморозили участь в одному з найбільших газових проектів рф — Finance.ua

Іноземні акціонери заморозили участь в одному з найбільших газових проектів рф Сьогодні 12:24 — Фондовий ринок

Іноземні акціонери проекту «Арктик СПГ-2», який контролює російська компанія «Новатек», оголосили форс-мажор щодо участі в проекті через санкції.

Це означає відмову акціонерів ЗПГ-заводу від обов’язків щодо його фінансування та виконання контрактів на газ, пише російське видання « Коммерсант » з посиланням на власні джерела.

Йдеться про французьку TotalEnergies, китайські CNPC і CNOOC і консорціум японських Mitsui і JOGMEC.

Журналісти наголосили, що у проекту розвалюються три ключові елементи — продаж, фінансування та транспортування продукції.

Зазначається, що відмова акціонерів від фінансування може позбавити «Арктик СПГ-2» довгострокових контрактів, газ доведеться продавати на спотовому ринку.

До того ж «Новатек» самостійно фінансуватиме проект. Його вартість вже зросла приблизно на 17%, до $25 млрд через необхідність закупівлі додаткового обладнання. Різницю мала закриватися за рахунок акціонерів.

«Після відмови іноземних акціонерів забирати ЗПГ у проекту не залишилося функціонуючих довгострокових контрактів, що може загрожувати дефолтом із зовнішнього фінансування обсягом €9,5 млрд», — пише видання.

Як зазначив японський міністр промисловості Ясутосі Нісімура, певний ефект від санкцій США неминучий. Водночас проект є важливим для забезпечення стабільного енергопостачання Японії.

За даними ЗМІ, однією з головних проблем також залишається брак танкерів арктичного класу Arc7. Ситуацію посилили санкції США щодо плавучих сховищ Saam FSU.

У кожного із зазначених акціонерів по 10% в «Арктік СПГ-2». Сам «Новатек» володіє 60%. У JOGMEC повідомили виданню, що продовжують аналізувати вплив санкцій на проект, CNOOC була недоступна для коментарів, інші акціонери не відповіли.

«Арктик СПГ 2» — проект компанії «Новатек» з видобутку природного газу та виробництва зрідженого природного газу на Гиданському півострові. Є другим проектом великотоннажного заводу зі зрідження газу компанії після «Ямал ЗПГ». Загальна потужність трьох черг (по 6 млн тонн кожна) складе 19,8 млн тонн (понад 27 млрд куб. м).

«Минулого тижня перша лінія „Арктик СПГ-2“ почала виробляти ЗПГ. Комерційні відвантаження планувалося з початку 2024 року, а на повну потужність 19,6 млн тонн завод має вийти до 2026-го. Але терміни можуть зрушити, оскільки США внесли оператора проекту та його підрядників до SDN-list, що автоматично відрізає покупців з Європи та Азії від купівлі ЗПГ через загрозу запровадження щодо них вторинних санкцій», — додали журналісти.

Так, 2 листопада 2023 року проект потрапив у блокуючий список санкцій США проти виробництва та експортних можливостей росії в галузі енергетики.

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УНІАН За матеріалами:

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