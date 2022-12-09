Іноземна авіакомпанія має сплатити Україні понад 2 мільйони за польоти над Чорним морем — Finance.ua

Іноземна авіакомпанія має сплатити Україні понад 2 мільйони за польоти над Чорним морем Сьогодні 08:32

Іноземна авіакомпанія має сплатити Україні понад 2 мільйони за польоти над Чорним морем

Суд задовольнив позов прокуратури Криму до іноземної авіакомпанії, яка здійснювала польоти над Чорним морем. Тепер компанія має сплати штраф.

Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію прокуратури півострова.

У прокуратурі повідомили, що суд задовольнив позов прокуратури автономії в інтересах держави до іноземної авіакомпанії «Holiday Europe LTD». Позовна заява стосується стягнення заборгованості за надані компанії аеронавігаційні послуги у повітряному просторі України, зокрема, над Чорним морем. Загальна сума заборгованості становить понад 2 млн грн.

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«Літаки авіакомпанії здійснювали польоти у повітряному просторі над відкритими водами Чорного моря. Однак, компанія не сплатила належні аеронавігаційні збори встановлені відповідно до законодавства України, норм Міжнародної організації цивільної авіації та правил Євроконтролю», — йдеться у повідомленні.

У прокуратурі також повідомили, що незважаючи на відсутність доступу до території та відсутність практики здійснення представницької діяльності в умовах окупації, судом задоволено позовних вимог прокуратури автономії на понад 6 млн грн у вказаній категорії справ.

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