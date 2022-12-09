Іноземна авіакомпанія має сплатити Україні понад 2 мільйони за польоти над Чорним морем — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Іноземна авіакомпанія має сплатити Україні понад 2 мільйони за польоти над Чорним морем

12
Іноземна авіакомпанія має сплатити Україні понад 2 мільйони за польоти над Чорним морем
Іноземна авіакомпанія має сплатити Україні понад 2 мільйони за польоти над Чорним морем
Суд задовольнив позов прокуратури Криму до іноземної авіакомпанії, яка здійснювала польоти над Чорним морем. Тепер компанія має сплати штраф.
Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію прокуратури півострова.
У прокуратурі повідомили, що суд задовольнив позов прокуратури автономії в інтересах держави до іноземної авіакомпанії «Holiday Europe LTD». Позовна заява стосується стягнення заборгованості за надані компанії аеронавігаційні послуги у повітряному просторі України, зокрема, над Чорним морем. Загальна сума заборгованості становить понад 2 млн грн.
Читайте також
«Літаки авіакомпанії здійснювали польоти у повітряному просторі над відкритими водами Чорного моря. Однак, компанія не сплатила належні аеронавігаційні збори встановлені відповідно до законодавства України, норм Міжнародної організації цивільної авіації та правил Євроконтролю», — йдеться у повідомленні.
У прокуратурі також повідомили, що незважаючи на відсутність доступу до території та відсутність практики здійснення представницької діяльності в умовах окупації, судом задоволено позовних вимог прокуратури автономії на понад 6 млн грн у вказаній категорії справ.
За матеріалами:
УНН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Велика Васильківська, 55Г, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.