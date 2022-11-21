Фінська влада конфіскувала три приватні російських літаки — Finance.ua

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Фінська влада конфіскувала три приватні російських літаки

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Фінська влада конфіскувала три приватні російських літаки
Фінська влада конфіскувала три приватні російських літаки
Управління зі стягнення боргів Фінляндії конфіскувало три приватних літаки, що належать росіянам, через підозру, що вони належать або використовуються особами, які перебувають під санкціями.
Про це повідомляє Yle.
Ці літаки, які, за даними ЗМІ, належать російському бізнесмену Сергію Грищенку, експлуатує фінська компанія Polar Aviation Оу.
Згідно з даними журналістів, підозри можуть ґрунтуватися на зв’язках Polar Aviation з олігархом Геннадієм Тимченком, який внесений до санкційних списків ЄС і США.
Polar Aviation заперечує зв’язки з Тимченком, який є громадянином Фінляндії та росії.
Компанія відмовилася надати фінській владі списки пасажирів за 2021-2022 роки. У рішенні Управління зі стягнення боргів йдеться, що на перше прохання фінської влади компанія відповіла відмовою, після повторного прохання надала неповні списки.
Три конфісковані літаки було внесено до реєстру повітряних суден у Фінляндії в серпні 2021 року. Відтоді літаки здійснили сотні польотів — до Відня, Гамбурга, Марокко, Італії та Дубая.
Загалом із лютого 2022 року Управлінням зі стягнення боргів здійснено 187 санкційних вилучень і тимчасових заходів на суму майже 200 мільйонів євро.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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