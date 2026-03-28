Іноземці відкрили майже 3 тисячі компаній в Україні: які сфери діяльності обирають

Майже половина компаній з іноземними власниками зареєстрована у Києві, Фото: freepik
Станом на середину березня в Україні налічується 2 997 компаній з іноземними власниками, які отримують щорічний дохід від 100 млн грн. Найбільше таких бізнесів зареєстровано у Києві. Серед власників домінують громадяни Кіпру, а найчастіше для своїх компаній іноземці обирають сферу оптової торгівлі, сільського господарства та ІТ.
Про це свідчить дослідження «Опендатабот», посилаючись на дані Єдиного державного реєстру.

Хто з іноземців найчастіше відкриває бізнес в Україні

Громадяни Кіпру є власниками 694 компаній — це майже чверть від загальної кількості бізнесів з іноземними власниками.
У лідерській трійці також громадяни Німеччини, які відкрили 300 компаній в Україні, та США — 292.
Далі йдуть:
  • Нідерланди — 239 компаній;
  • Велика Британія — 224;
  • Австрія — 187;
  • Польща — 146.
Експерти зазначають, що Кіпр і Нідерланди традиційно залишаються ключовими «хабами» для структурування українського бізнесу.
Громадяни яких країн володіють компаніями в Україні, Інфографіка: Опендатабот

Де зосереджений іноземний бізнес

Майже половина всіх компаній з іноземними власниками зареєстрована у столиці — 1 478 бізнесів. На Київщині та Львівщині — по 223 у кожному регіоні.
Найменша кількість компаній із іноземними інвесторами — у фронтових регіонах, зокрема на Херсонщині та Донеччині.
Географія компаній з іноземними власниками, Інфографіка: Опендатабот

Які сфери діяльності обирають іноземці

Найпопулярнішою галуззю є оптова торгівля — тут працює понад чверть усіх компаній іноземців (774). Ще 268 бізнесів у сільському господарстві та 176 — в ІТ.
Сфери діяльності компаній з іноземними власниками, Інфографіка: Опендатабот
Раніше Finance.ua писав, що у 2025 році жінки очолили 12,7 тисячі нових компаній. Наразі на жінок-директорок припадає 34% від загальної кількості новостворених компаній. Це майже стільки ж, як і до початку повномасштабної війни.
