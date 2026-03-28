Іноземці відкрили майже 3 тисячі компаній в Україні: які сфери діяльності обирають
Станом на середину березня в Україні налічується 2 997 компаній з іноземними власниками, які отримують щорічний дохід від 100 млн грн. Найбільше таких бізнесів зареєстровано у Києві. Серед власників домінують громадяни Кіпру, а найчастіше для своїх компаній іноземці обирають сферу оптової торгівлі, сільського господарства та ІТ.
Про це свідчить дослідження «Опендатабот», посилаючись на дані Єдиного державного реєстру.
Хто з іноземців найчастіше відкриває бізнес в Україні
Громадяни Кіпру є власниками 694 компаній — це майже чверть від загальної кількості бізнесів з іноземними власниками.
У лідерській трійці також громадяни Німеччини, які відкрили 300 компаній в Україні, та США — 292.
Далі йдуть:
- Нідерланди — 239 компаній;
- Велика Британія — 224;
- Австрія — 187;
- Польща — 146.
Експерти зазначають, що Кіпр і Нідерланди традиційно залишаються ключовими «хабами» для структурування українського бізнесу.
Де зосереджений іноземний бізнес
Майже половина всіх компаній з іноземними власниками зареєстрована у столиці — 1 478 бізнесів. На Київщині та Львівщині — по 223 у кожному регіоні.
Найменша кількість компаній із іноземними інвесторами — у фронтових регіонах, зокрема на Херсонщині та Донеччині.
Які сфери діяльності обирають іноземці
Найпопулярнішою галуззю є оптова торгівля — тут працює понад чверть усіх компаній іноземців (774). Ще 268 бізнесів у сільському господарстві та 176 — в ІТ.
Раніше Finance.ua писав, що у 2025 році жінки очолили 12,7 тисячі нових компаній. Наразі на жінок-директорок припадає 34% від загальної кількості новостворених компаній. Це майже стільки ж, як і до початку повномасштабної війни.
Також за темою
Війна в Ірані може збільшити доходи рф до 250 мільярдів доларів
ТОП-7 порад для молоді, як зберігати кошти
ТОП-10 найпопулярніших вживаних авто з-за кордону віком до 5 років (інфографіка)
Як використовувати штучний інтелект для успішного працевлаштування
Зеленський домовився про постачання Україні дизелю з Близького Сходу мінімум на рік
Який дохід потрібно мати, щоб належати до середнього класу у Польщі