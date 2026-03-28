Іноземці відкрили майже 3 тисячі компаній в Україні: які сфери діяльності обирають Сьогодні 14:18

Майже половина компаній з іноземними власниками зареєстрована у Києві

Станом на середину березня в Україні налічується 2 997 компаній з іноземними власниками, які отримують щорічний дохід від 100 млн грн. Найбільше таких бізнесів зареєстровано у Києві. Серед власників домінують громадяни Кіпру, а найчастіше для своїх компаній іноземці обирають сферу оптової торгівлі, сільського господарства та ІТ.

Про це свідчить дослідження «Опендатабот», посилаючись на дані Єдиного державного реєстру.

Хто з іноземців найчастіше відкриває бізнес в Україні

Громадяни Кіпру є власниками 694 компаній — це майже чверть від загальної кількості бізнесів з іноземними власниками.

У лідерській трійці також громадяни Німеччини, які відкрили 300 компаній в Україні, та США — 292.

Далі йдуть:

Нідерланди — 239 компаній;

Велика Британія — 224;

Австрія — 187;

Польща — 146.

Експерти зазначають, що Кіпр і Нідерланди традиційно залишаються ключовими «хабами» для структурування українського бізнесу.

Громадяни яких країн володіють компаніями в Україні, Інфографіка: Опендатабот

Де зосереджений іноземний бізнес

Майже половина всіх компаній з іноземними власниками зареєстрована у столиці — 1 478 бізнесів. На Київщині та Львівщині — по 223 у кожному регіоні.

Найменша кількість компаній із іноземними інвесторами — у фронтових регіонах, зокрема на Херсонщині та Донеччині.

Географія компаній з іноземними власниками, Інфографіка: Опендатабот

Які сфери діяльності обирають іноземці

Найпопулярнішою галуззю є оптова торгівля — тут працює понад чверть усіх компаній іноземців (774). Ще 268 бізнесів у сільському господарстві та 176 — в ІТ.

Сфери діяльності компаній з іноземними власниками, Інфографіка: Опендатабот

