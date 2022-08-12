Інноваційні парки стануть точками зростання для масового виробництва: в Раду внесли законопроєкт — Finance.ua

Інноваційні парки стануть точками зростання для масового виробництва: в Раду внесли законопроєкт Вчора 11:34 — Казна та Політика

Інноваційні парки стануть точками зростання для масового виробництва: в Раду внесли законопроєкт

Уряд України вніс на розгляд Верховної Ради законопроєкт № 7658 про інноваційні парки. Його текст та супровідні документи на момент публікації були відсутні.

Водночас, за словами голови парламентського комітету з питань фінансової політики Данила Гетманцева, низька інноваційність є однією з головних причин недостатньої конкурентоспроможності вітчизняної продукції на світовому ринку.

«Тому розраховуємо, що інноваційні парки стануть тими точками зростання та дослідницькою інфраструктурою, звідки високотехнологічні рішення поширюватимуться у масове виробництво», — каже Гетманцев.

У 2000 році кількість інноваційних підприємств скоротилася порівняно з 2016 роком у 3,6 разу і становила лише 2281 (вугільна промисловість — 2, нафтогазова — 4, коксо-нафтохімічна — 6, фінансовий сектор — 5). Їх частка в загальній кількості за цей період зменшилася з 28,1% до 8,5%. У 2020 році обсяг реалізованої інноваційної продукції в загальному обсязі становив лише 1,1%.

Витрати всіх підприємств України на інноваційну діяльність становили лише $865 млн. Для порівняння, за даними дослідження Global Innovation 1000 study, витрати на передові R&D (дослідження та розробки) у кожної з компаній, що у 2018 році увійшли до топ-10 інноваційних, перевищували $10 млрд, А у лідера Amazon Inc склали $22,6 млрд.

«Тому завдання розвитку інноваційної діяльності є вкрай важливим і актуальним», — підсумував голова комітету.

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