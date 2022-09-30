Інфляція в єврозоні вперше в історії досягла двозначного показника — Finance.ua

Інфляція в єврозоні вперше в історії досягла двозначного показника Вчора 19:45 — Світ

Інфляція в єврозоні вперше в історії досягла двозначного показника

Очікується, що річна інфляція в єврозоні становитиме 10,0% у вересні 2022 року проти 9,1% у серпні 2022 року.

Про це свідчать попередні дані Євростату.

При цьому, очікується, що у вересні найвищий річний показник буде у енергоносіях (40,8% порівняно з 38,6% у серпні), за якими йдуть продукти харчування, алкоголь і тютюн (11,8% порівняно з 10,6% у серпні), неенергетичні промислові товари (5,6% проти 5,1% у серпні) та послуг (4,3% проти 3,8% у серпні).

Таким чином, інфляція в Єврозоні вперше в історії досягла двозначного значення.

Нагадаємо, Європейський центральний банк планує підвищити процентні ставки на 0,75 відсоткових пунктів наступного місяця перед подальшим переходом у грудні до рівня, який більше не стимулює економічне зростання.

Інфляція в Німеччині досягла двозначного показника вперше з моменту запровадження євро понад 20 років тому, піднявшись більше, ніж очікувалося, після закінчення тимчасових урядових заходів допомоги та загострення енергокризи в Європі.

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