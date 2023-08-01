Інфляція в єврозоні сповільнилася до мінімуму за півтора року — Finance.ua
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Інфляція в єврозоні сповільнилася до мінімуму за півтора року

Світ
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Інфляція в єврозоні сповільнилася до мінімуму за півтора року
Інфляція в єврозоні сповільнилася до мінімуму за півтора року
Споживчі ціни в єврозоні у липні збільшилися на 5,3% у річному вираженні. Таким чином, інфляція сповільнилася порівняно з 5,5% у червні та досягла мінімуму з січня 2022 року.
Про це свідчать попередні дані Статистичного управління Європейського союзу.
Зниження темпів відзначається третій місяць поспіль. Липневий показник співпав із консенсус-прогнозом, який наводить Trading Economics.
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Вартість енергоносіїв у єврозоні у липні впала на 6,1% у річному вираженні після зниження на 5,6% у червні. Підвищення цін на харчі, алкоголь та тютюнову продукцію сповільнилося до 10,8% із 11,6%.
Тим часом темпи зростання споживчих цін без урахування продуктів харчування та енергоносіїв (індекс CPI Core) не змінилися порівняно з минулим місяцем та становили 5,5% у річному вираженні. Прогноз для цього показника складав 5,4%.

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За матеріалами:
Фінансовий клуб
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