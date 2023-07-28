Глобальні центробанки змінюють політику з перемогою над інфляцією, — Reuters Сьогодні 15:14

Провідні центральні банки продовжили черговий раунд підвищення процентних ставок на цьому тижні, незважаючи на уповільнення інфляції. Однак річному циклу посилення грошово-кредитної політики може прийти кінець.

Про це повідомляє Reuters.

Федеральна резервна система США та Європейський центральний банк підвищили ставки цього тижня на чверть процентного пункту, як і очікувалося, і залишили відкритою можливість подальшого підвищення, якщо інфляція не продовжить зниження, яке почало відбуватися швидше, ніж прогнозувалося з обох боків Атлантики.

Базова відсоткова ставка ФРС тепер знаходиться в діапазоні 5,25%-5,50%, тоді як основна ставка ЄЦБ становить 3,75%.

Очікується, що Банк Англії знову підвищить ставки наступного тижня після аналогічних позитивних новин щодо інфляції. Тим часом у п’ятницю Банк Японії почав дебати про плани покласти край своїй надм’якій політиці.

Цикл підвищення ставок

У Європі та Сполучених Штатах з минулого року серед найвищих політиків поширена риторика про підвищення ставки. Але тепер це поєднується з ширшим поглядом те, як ціни розвиваються разом із економікою загалом.

«З огляду на те, як далеко ми просунулися, ми можемо дозволити собі бути трохи терплячими», — сказав голова ФРС Джером Пауелл на прес-конференції в середу після рішення ФРС підняти ставки в 11-й раз за останній час.

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