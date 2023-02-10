Інфляція в Україні сповільнилася: що подорожчало за останній місяць — Finance.ua
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Інфляція в Україні сповільнилася: що подорожчало за останній місяць

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Інфляція в Україні сповільнилася: що подорожчало за останній місяць
Інфляція в Україні сповільнилася: що подорожчало за останній місяць
Споживчі ціни в Україні в січні 2023 року порівняно з січнем минулого року зросли на 26,0%, що менше, ніж річна інфляція місяцем раніше (26,6%).
Про це повідомляє Державна служба статистики (Держстат).
За даними статистичного відомства, місячна інфляція прискорилася до 0,8% (у грудні та листопаді — по 0,7%).
Продукти харчування в Україні за січень подорожчали на 1,4%. Найбільше подорожчали овочі — на 6,4%, фрукти — на 4,4%, яйця — на 2,0%, молоко — на 2,0%.
Інфляція в Україні сповільнилася: що подорожчало за останній місяць
Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 0,8%, на одяг та взуття — знизилися на 5,1%.
Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива подорожчали на 0,1%.
Інфляція в Україні сповільнилася: що подорожчало за останній місяць
Предмети домашнього вжитку та побутова техніка подорожчали на 0,7%, охорона здоров’я — на 1,2%, транспорт подешевшав на 0,1% (у т.ч. пальне подешевшало на 2,0%), ціни на зв’язок зросли на 1,0%, на відпочинок та культуру — на 0,4%, на освіту — на 1,1%, ресторани та готелі подорожчали на 1,6%, різні товари та послуги — на 1,8%.
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За матеріалами:
Finance.ua
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