Інфляція в Туреччині наблизилася до рекордних з 1998 року 80% — Finance.ua
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Інфляція в Туреччині наблизилася до рекордних з 1998 року 80%

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Інфляція в Туреччині 78,6% у червні в річному вимірі досягла максимуму з 1998 року, що зумовлено, зокрема, політикою Ердогана щодо низьких ставок Центробанку.
Про це повідомляє Financial Times.
Зазначається, що показник був трохи нижчим за консенсус-прогноз аналітиків у 80%.
Ердоган, який відкидає загальноприйняту думку економістів про те, що підвищення облікової ставки стримує інфляцію, наказав центральному банку тримати базову ставку запозичень значно нижчою за рівень інфляції.
Як наслідок, турецька ліра втратила 48% своєї вартості до долара за останні 12 місяців. Падіння курсу стало основною рушійною силою зростання цін у країні, яка залежить від імпорту, особливо енергоносіїв. Тенденція погіршилася після повномасштабного вторгнення рф в Україну, що спричинило різке зростання цін на енергоносії.
Інвестиційний банк Goldman Sachs нещодавно підвищив свій прогноз інфляції в Туреччині на кінець року з 65% до 75%. Там попередили, що останнє підвищення мінімальної заробітної плати може призвести до «спіралі ціни та заробітної плати». Кількома днями раніше турецька влада оголосила про підвищення мінімальної заробітної плати на 30% — через шість місяців після підвищення базової ставки оплати праці на 50%
За матеріалами:
Економічна Правда
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