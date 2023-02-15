Інфляція в США продовжує зростати швидше за очікування — Finance.ua
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Інфляція в США продовжує зростати швидше за очікування

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У вівторок було опубліковано дані щодо інфляції в США. У річному обчисленні показник становив 6,4%, хоча очікувалися 6,2%. Базова інфляція також виявилася вищою за очікування, досягнувши рівня в 5,6%. Щодо грудня темпи цінового зростання знизилися. Однак не факт, що це стане аргументом для ФРС США «пом’якшити» грошово-кредитну політику, оскільки інфляція скорочується повільно та далеко від цільових значень. Причиною цього є зростання зарплат і низьке безробіття. Про це повідомляє аналітик RoboForex Андрій Гойлов.
Інфляція США (%). Джерело: tradingeconomics.com
Інфляція США (%). Джерело: tradingeconomics.com
Головною причиною уповільнення темпів цінового зростання є стабілізація вартості енергоносіїв. Цього вдалося досягти розпродажу нафти зі стратегічних запасів США. У понеділок було ухвалено рішення реалізувати ще 26,00 млн барелів «чорного золота». Цей захід був санкціонований Конгресом, щоб уникнути подальшого подорожчання палива в США.
Запаси нафти впали до позначок 1983 року, опустившись до рівня 371,58 млн барелів. Ці резерви доведеться заповнювати, незважаючи на те, що збільшення обсягів пропозиції з боку продавців не спостерігається. Країни ОПЕК не мають наміру добувати більше, отже відновлення попиту на нафту спровокує зростання цін. В результаті може посилитися глобальна інфляція, яка на даний момент і така далека від бажаних значень.
Запаси нафти США (%). Джерело: tradingeconomics.com
Запаси нафти США (%). Джерело: tradingeconomics.com
У подібній ситуації ФРС США буде змушена підвищувати облікову ставку та скорочувати баланс. Не виключено, що ключову ставку буде піднято на 0,25% вже на наступному засіданні регулятора. Все це негативно впливає на ринок акцій та інші активи із підвищеним ризиком. Інвестиції в борговий ринок США призведуть до зростання попиту на долар та його зміцнення щодо інших світових валют.
Для більшої частини інвесторів головним сигналом рецесії, що насувається, стане зниження квартальних показників роздрібних продажів у США. До цього моменту ринок акцій підтримуватиметься коштами із резервів комерційних банків.
За матеріалами:
RoboForex
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